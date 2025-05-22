بأصول تتجاوز 48 مليار دولار، أضحت ألفا ظبي القابضة واحدة من أبرز شركات الاستثمار في المنطقة، وهذا الرقم يعكس النمو الكبير في حجم أعمالها خلال السنوات القليلة الماضية.

الشركة التي تعمل كمظلة استثمارية تضم عددًا كبيرًا من الكيانات في مختلف القطاعات، تصل محفظتها اليوم إلى أكثر من 250 شركة، تغطي ثمانية قطاعات رئيسية تشمل: العقار والصناعة والطاقة والاستثمار والرعاية الصحية والضيافة والاستدامة والخدمات المالية.

ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي المالي عام 2021، واصلت ألفا ظبي القابضة تسجيل أداء استثنائي، حيث تبلغ قيمتها السوقية الحالية نحو 31 مليار دولار، مع تحقيقها لإيرادات بلغت 17.3 مليار دولار خلال عام 2023، وصافي أرباح تجاوز 3.6 مليار دولار.

تمتلك شركة ألفا ظبي القابضة أصولًا تفوق 48 مليار دولار، وتضم أكثر من 250 شركة تعمل في 8 قطاعات رئيسية، أبرزها: العقارات، الطاقة، الرعاية الصحية، الصناعة، والخدمات المالية.

سجلت الشركة في عام 2023 إيرادات تجاوزت 17.3 مليار دولار، مع أرباح صافية تزيد عن 3.6 مليار دولار، ما يؤكد متانة نموذجها الاستثماري.

تم إدراج الشركة في سوق أبوظبي المالي عام 2021، وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 31 مليار دولار.

نجحت ألفا ظبي في التحول من شركة محلية إلى لاعب دولي، حيث تنشط حاليًا في أكثر من 45 دولة، وتخطط لتوسيع استثماراتها في شمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.

تركز الشركة على التوسع في قطاعات الضيافة، الطاقة، والخدمات المالية، مستشهدة بصفقات مثل التعاون مع ديزني في أبوظبي وبناء فنادق عالمية.

تنوع كبير وأداء قوي

في حديث خاص مع برنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، تحدث الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين في شركة ألفا ظبي القابضة، ديريك ليكسون، عن محاور النمو الرئيسية داخل الشركة، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير في محفظة الأعمال أسهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الأداء القوي.

وأكد أن قطاع العقارات يشهد نموًا متسارعًا، إلى جانب قطاع الإنشاءات، حيث تمتلك الشركة واحدة من أكبر شركات المقاولات في دولة الإمارات. كما أشار إلى وجود شراكات مهمة في قطاع الطاقة والنفط والغاز، فضلًا عن الريادة في الرعاية الصحية، من خلال مجموعة من كبرى شركات الرعاية الصحية في المنطقة، والتي تواصل توسعها بوتيرة ثابتة.

وأضاف: "نحن محظوظون بامتلاك محفظة واسعة ومتنوعة، تتيح لنا الاستفادة من فرص النمو في مختلف القطاعات، وتوزيع المخاطر، وتعزيز العائدات".

خطط توسعية في قطاعات واعدة

وعن توجهات الشركة المستقبلية، أوضح ليكسون أن ألفا ظبي القابضة تعمل على تعزيز استثماراتها في عدد من القطاعات التي تراها واعدة، مثل الضيافة والطاقة والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن الشركة تراقب فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

ولفت إلى أن قطاع الضيافة يمثل محور تركيز رئيس، مستشهدًا بصفقات مثل التعاون مع شركة ديزني في مشاريع جديدة في أبوظبي، ما يشير إلى توجه جاد لبناء منظومة سياحية وترفيهية عالمية المستوى.

كما أكد أن الشركة تنظر بجدية إلى التوسع في الخدمات المالية، في ظل توقعات بزيادة الطلب على الحلول البنكية والاستثمارية الرقمية والمتكاملة في الإمارات والمنطقة.

وقال ليكسون إن:

النجاح الذي حققته الشركة لا يمكن فصله عن البيئة الاقتصادية المتميزة في دولة الإمارات، وتحديدًا في أبوظبي، التي أصبحت اليوم من أهم المراكز الاقتصادية على مستوى العالم.

"نحن محظوظون للغاية بالعمل في أبوظبي، فالدعم الحكومي، والبنية التحتية المتطورة، والسياسات الاقتصادية الذكية، جميعها عوامل تساعدنا على تحقيق النمو والانتقال من شركة محلية إلى لاعب عالمي".

التوسع

وأضاف أن الشركة تنشط حاليًا في أكثر من 45 دولة حول العالم، وهو ما يعكس طموحها في التوسع خارج حدود المنطقة، مستفيدة من الزخم المحلي لإطلاق مشاريع كبرى في الأسواق الدولية، أبرزها اليونان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وطوكيو، مع خطط مستقبلية للتوسع في شمال إفريقيا.

وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، أشار ليكسون إلى أن الشركة أعلنت منذ بداية إدراجها في السوق عن التزامها بتقديم عوائد منتظمة للمساهمين. وقد قامت بالفعل في عام 2023 بتوزيع أرباح بلغت 2 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعزز من جاذبيتها لدى المستثمرين الباحثين عن استقرار العائد.

وأوضح أن هذا النهج سيستمر في السنوات المقبلة، ضمن استراتيجية متوازنة تحقق النمو مع الحفاظ على مصالح المساهمين.

الإدراجات والطرح العام

وبسؤاله عن الإدراجات القادمة، أوضح ليكسون أن الطرح العام الأولي يعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، حيث تمتلك عددًا من الكيانات الجاهزة للإدراج في السوق متى ما توفرت الظروف الملائمة، دون أن يحدد موعدًا زمنيًا لذلك، موضحًا أن القرار سيُتخذ بالتنسيق مع مجلس الإدارة والقيادة العليا، بما يضمن أقصى استفادة للمستثمرين.

وتمتلك شركة ألفا ظبي القابضة (Alpha Dhabi Holding) محفظة استثمارية تضم عدة شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنها:

الدار العقارية: شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في أبوظبي، وتُعد من أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات.

مدن العقارية: شركة متخصصة في تطوير المجتمعات السكنية والبنية التحتية.

بيور هيلث: شركة تعمل في قطاع الرعاية الصحية، وتُعد من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارات.

ريسبونس بلس القابضة : تقدم خدمات الطوارئ الطبية وخدمات الرعاية الصحية المتنقلة.

المجموعة الوطنية للتجريف البحري: شركة متخصصة في أعمال التجريف والمشاريع البحرية.

إن إم دي سي إنيرجي: تعمل في مجال الطاقة والمشاريع البحرية المتعلقة بها.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق: تدير مجموعة من الفنادق والمنتجعات وتقدم خدمات الضيافة.

إمكانات تمويلية واستراتيجية

وفي ختام حديثه، أكد ليكسون أن طموحات الشركة لا تقتصر على التوسع فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تحويل شركاتها إلى "أبطال عالميين" من خلال دعمها للوصول إلى الأسواق الدولية، وتزويدها بالإمكانات التمويلية والاستراتيجية لتحقيق أقصى قدراتها.

وأوضح أن بعض الشركات التابعة لألفا ظبي أصبحت بالفعل أبطالًا إقليميين، وتسير بخطى متسارعة نحو العالمية، مدفوعة بخبرات متراكمة وشبكة شراكات قوية.

واختتم حديثه بالقول: