وشهد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إطلاق الشركة التي تسعى لتسريع تطوير حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

ويؤكد إطلاق "Forge42" التزام دولة الإمارات بجهود التقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال الحيوي.

وتم تصميم الشركة لتكون منصة لتطوير أحدث أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتوسيع نطاق انتشارها؛ حيث ستسهم "Forge42"، من خلال تزويد الشركات المحلية والدولية بالأدوات ذات الصلة وبالبنية التحتية المتطورة، في دعم تطوير حلول رائدة في القطاعات الرئيسة، بما في ذلك، التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل، لتؤكد بذلك على الدور الفاعل لدولة الإمارات كمنتِج ومصدِّر عالمي للتكنولوجيا المتقدمة.

وتوفّر "Forge42" البنية التحتية التي تحتاجها الشركات لوضع نماذج أولية قائمة على الذكاء الاصطناعي واختبارها وتسريع تطبيقها على نطاق واسع، كما تركز على مساعدة الشركات في دولة الإمارات على إدماج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وعملياتها، لتصبح أكثر ذكاءً وتنافسيةً وجاهزيةً للتصدير.

وستسهم "Forge42" في تعزيز التميز في قطاع التصنيع على المستوى العالمي من خلال تحسين عمليات الإنتاج وتسريع تحويل الأفكار والابتكارات الجديدة إلى حلول ملموسة جاهزة للاستخدام في السوق، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية عالمياً.

وستتيح "Forge42"، من خلال شراكاتها الإستراتيجية مع عدد من أهم وأبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"ديل" و"مايكروسوفت"، إمكانية "الوصول السيادي" إلى القدرات المتقدمة التي يوفرها الجيل التالي من خدمات الحوسبة، بما في ذلك البيانات الآمنة وإمكانية تنفيذ اختبارات نمطية، إلى جانب تسريع عملية تطوير الحلول مع ضمان حماية القدرات التكنولوجية الوطنية.

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42"، إن التعاون مع "وورلد وايد تكنولوجي" يمثل التزاماً مشتركاً بتطوير بنية تحتية وحلول متكاملة ومستدامة للذكاء الاصطناعي قادرة على تمكين الدول والقطاعات الصناعية على حدٍ سواء، مؤكدا أن المجموعة تعمل على تطوير التكنولوجيا وتعزيز الزخم الذي يغذي الابتكار، للإسهام في زيادة القدرة التنافسية وترسيخ دور دولة الإمارات في صياغة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد العالمي.

من جانبه، ذكر عمر مير، عضو مجلس إدارة شركة "وورلد وايد تكنولوجي"، أن الشركة تركز على التعاون والعمل المشترك لتطوير منظومة داعمة للابتكار وتسريع تحويل الأفكار إلى نماذج أوّلية واختبارها، ثم تطبيق الحلول الناتجة في دولة الإمارات والخارج بما يضمن تحقيق نتائج فعالة.