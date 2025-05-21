جاءت الجلسة تأكيدا على دور المرأة الإماراتية في صياغة مشهد اقتصادي مرن ومبتكر، من خلال استعراض مسارات نجاح ملهمة تُجسّد الإمكانيات الوطنية في تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية وعلامات تجارية ذات حضور إقليمي ودولي.

وخلال الجلسة، ناقشت علا دودين، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنصة "بيت أوسيس"، التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، والدور الذي تلعبه تقنية "البلوك تشين" في إعادة تعريف مفاهيم الثقة، والملكية، والنقل الآمن للقيمة.

وأشارت إلى أن "البلوك تشين" تمثل قاعدة بيانات لا مركزية تتيح إنشاء شبكات مالية آمنة وشفافة، وأن "بيتكوين" كان أول تطبيق ناجح لهذه التقنية.

ولفتت إلى أن "بيت أوسيس" تأسست عام 2015 كأول منصة لتداول الأصول الرقمية في الشرق الأوسط، لتوفير بنية تحتية مالية حديثة تخدم المستخدمين في المنطقة، مع التزام كامل بمتطلبات الامتثال والتنظيم المالي.

و تناولت علا دودين، أهمية تطوير الكفاءات المحلية في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، وضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال، كما تناولت الدور المحوري لدولة الإمارات في تبني التشريعات التنظيمية المتقدمة، مما ساهم في جعلها مركزًا إقليميًا للأصول الرقمية وتقنيات "الويب 3.0".

من جهتها، استعرضت هند الملا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ"هوم بيكري"، تجربتها في تأسيس مشروع "هوم بيكري"، انطلاقًا من المنزل وصولًا إلى إنشاء علامة تجارية إماراتية تتمتع بحضور إقليمي ودولي.

وأكدت أهمية بناء هوية متكاملة للعلامة تشمل المنتج، وأسلوب التقديم، وتصميم الفروع، وتجربة العميل، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي، موضحة أن نجاح العلامة التجارية لم يكن قائمًا على المنتج فقط، بل على التجربة المتكاملة التي تُقدَّم للعميل، معتبرة أن العاطفة والجودة والتفاصيل الدقيقة في الهوية البصرية والداخلية كانت عناصر محورية في هذا النجاح.

وأشارت إلى أن التوسع تطلب فهمًا دقيقًا لمتطلبات السوق وتوجهات المستهلكين، إلى جانب القدرة على استقطاب الكفاءات المناسبة، كما أوضحت أن صناعة الغذاء في الإمارات توفر بيئة حاضنة للمشاريع الريادية من خلال تسهيلات حكومية وتشريعات مرنة تدعم الابتكار المحلي.