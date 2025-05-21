وتراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة- أكبر شريك تجاري لها- بنسبة 2 بالمئة تقريبا في أبريل الماضي، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما شاملة على الواردات الأميركية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الواردات اليابانية بنسبة 2.2 بالمئة، وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 11 بالمئة سنويا.

وقد يؤثر ضعف الصادرات اليابانية على نمو اقتصاد اليابان الذي سجل انكماشا بمعدل 0.7 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتطالب اليابان إدارة الرئيس ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من اليابان، لكن الولايات المتحدة لم توافق على ذلك حتى الآن.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن البلاد سجلت عجزا تجاريا خلال الشهر الماضي بقيمة 115.8 مليار ين (804 ملايين دولار) مقابل 504.7 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومع ارتفاع الين الياباني أمام الدولار، تآكلت قيمة الصادرات مُقوّمة بالين.

وانتعشت الصادرات اليابانية في بداية العام الحالي مع اندفاع الشركات لاستباق بدء تطبيق الرسوم الأميركية في مطلع الشهر الماضي.

وفي حين تراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، زادت الصادرات إلى مناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا.

وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات، وهي ركيزة أساسية لتجارة اليابان مع الولايات المتحدة ومحرك رئيسي لنمو الاقتصاد. وقد خفف ترامب بعض هذه الرسوم الجمركية لكنه أبقى على رسوم جمركية أعلى على الصلب والألمنيوم.

كما انخفضت صادرات السيارات اليابانية بنحو 6 بالمئةفي أبريل مقارنة بالعام السابق.