وتمت الموافقة على إدراج شركة كاتل للتداول في بورصة هونغ كونغ الأسبوع الماضي.

وحققت الشركة عائدات من الإصدار الجديد تقدر بنحو 4.6 مليار دولار دولار، مما يجعلها أكبر عملية طرح عام أولي في العالم هذا العام حتى الآن، حيث بدأ التداول الفعلي لسهم الشركة اليوم الثلاثاء.

وتعد كاتل الشركة الرائدة عالميا في سوق بطاريات السيارات الكهربائية، وتورد منتجاتها إلى كبرى شركات صناعة السيارات، ومن بينها شركات تسلا وبي إم دبليو وفولكس فاغن.

ووفقا للخبراء، تدير كاتل أحد أكبر مصانع خلايا بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا، والذي يتخذ من ولاية تورينجيا الألمانية مقرا له. وبدأت الشركة عملياتها رسميا في عام 2023.

ووفقا لتقارير سابقة، فإنه من المقرر استثمار رأس المال الجديد في توسيع قدرات الشركة الإنتاجية على المستوى الدولي، لا سيما في إنشاء مصنع جديد بمدينة دبرتسن الهنغارية.

ويعد إدراج أسهم كاتل في بورصة هونغ كونغ إضافة إلى الإدراج الحالي في سوق الأسهم بمدينة شنغن، المجاورة لهونغ كونغ في البر الرئيسي الصيني، حيث تم إدراج الشركة هناك منذ عام 2018.

وتأمل كاتل أن يتيح إدراجها في هونغ كونغ وصولا أفضل للمستثمرين الدوليين.