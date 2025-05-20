يقع المقر الرئيسي لشركة جيانغسو هواينغ في الصين، وهي شركة رائدة في تصميم وتصنيع وتوريد الصمامات والمكونات ذات الصلة، لقطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتطبيقات الصناعية الأخرى.

وستقوم شركة NMDC LTS ، التي تأسست للتركيز على قطاعي الخدمات اللوجستية والفنية تحت مظلة مجموعة إن إم دي سي، بتعزيز علاقاتها مع الأطراف الرئيسية في قطاع الطاقة والاستفادة من قدراتها الإقليمية لضمان نجاح هذا التعاون.

وقال بيتر مارفن، الرئيس التنفيذي للموارد والشؤون التقنية في وحدة في شركة NMDC LTS : "تُظهر شركة NMDC LTS من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الجاذبية العالمية للقطاعين الصناعي والطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركاء الدوليين .. كما أننا نُبرز القوة الحقيقية للتعاون حيث ستوظف كل من NMDC LTS وجيانغسو هواينغ خبراتهما المشتركة على نطاق واسع لضمان تطوير حلول مطلوبة محليًا وعالميًا في قطاع الطاقة والصناعات ذات الصلة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأكد أن هذه الشراكة تشكل جزءًا من مهمة مبادرة "اصنع في الإمارات" لدفع النمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه إلى أن مجموعة إن إم دي سي تستعرض خلال فعاليات الحدث جهودها لتسريع وتيرة التنمية في أبوظبي وتحفيز الاقتصاد المحلي إلى جانب الإعلان عن العديد من الشراكات الاستراتيجية وتقديم تحديثات حول مشاريعها لا سيما أعمالها الدولية.