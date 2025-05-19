وفي حديث لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأميركية الجمعة، قال كازاكس إنه ربما مازال هناك "عدة" تخفيضات في سعر الفائدة على الودائع هذا العام مقارنة بالمعدل الحالي الذي يبلغ 2.25 بالمئة، محذرا من أن وضع التجارة العالمية مازال غير واضح، وبالتالي لابد أن يتوخى صناع السياسات الحذر.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن كازاكس، وهو أيضا محافظ البنك المركزي في لاتفيا، قوله إنه في إطار السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي، "فإننا اقتربنا نسبيا بالفعل من المعدل النهائي، ولكن الغموض مازال مرتفعا، ولا داع للتعجل".

ويتوقع المستثمرون خفضا ثامنا لتكاليف الاقتراض خلال اجتماع البنك المقبل في يونيو، ولكنهم يراهنون على المزيد من الخفض بعد هذا الموعد، في ضوء مساعي خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة والرياح العكسية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية.

ووصف كازاكس هذه التوقعات بأنها "مناسبة" وكان قد صرح في وقت سابق هذا الاسبوع أنه يرى أساسا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الاجتماع المقبل لصناع السياسات، وأكد أن هذا القرار يستند على ما يتوافر من بيانات.