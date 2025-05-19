وقال الرئيس التنفيذي للشركة بدر محمد المير في البيان "نجحنا أيضا في بناء شراكات استراتيجية عبر القطاع لضمان مرونة المجموعة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية".

ولم تتوفر بعد بيانات إيرادات شركة الطيران الحكومية ولا أعداد الركاب خلال العام الماضي. ومن المتوقع نشر التقرير السنوي الكامل للشركة صباح الاثنين.

وانطلاقا من سعيها لزيادة عدد الركاب والوجهات، اشترت الخطوط الجوية القطرية العام الماضي حصة 25 بالمئة في فيرجن أستراليا وحصة 25 بالمئة في شركة إيرلينك للطيران ومقرها جنوب أفريقيا.

وأكدت شركة الطيران قبل أيام طلبية لشراء 160 طائرة بوينغ من طرازي 777إكس و787 المزودين بمحركات من شركة جنرال إلكتريك للطيران بقيمة بلغت 96 مليار دولار، وهي أكبر صفقة لطائرات عريضة البدن على الإطلاق للشركتين. ولدى الخطوط الجوية القطرية خيارات لشراء 50 طائرة بوينغ إضافية.

وقال تيري أنتينوري رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية لرويترز في مارس إن الشركة شهدت نموا في أعداد الركاب يفوق المعدلات السوقية منذ أبريل 2024 حتى يناير الماضي، بزيادة تسعة بالمئة عبر شبكتها و14 بالمئة في أوروبا و12 بالمئة في ألمانيا.