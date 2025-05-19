وبلغت أرباح رايان إير بعد خصم الضرائب للسنة المالية التي انتهت في 31 مارس 1.6 مليار يورو (1.79 مليار دولار)، بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاع للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري في بيان "نرصد طلبا قويا على السفر في صيف 2025 على مستوى شبكتنا".

وسجلت رايان إير نقل 200 مليون مسافر على مدار الاثني عشر شهرا بعد أن خفضت هدفا سابقا بنقل 205 ملايين مسافر بسبب تأخير في استلام طائرات من بوينج. وتتوقع الشركة نقل 206 ملايين مسافر في العام الذي سينتهي في 31 مارس آذار 2026.

وأغلق سهم أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب يوم الجمعة عند 22.41 يورو، مرتفعا من أدنى مستوى له في 12 شهرا عند 13.41 يورو الذي سجله في يوليو من العام الماضي بعد أن أعلنت شركة الطيران عن خفض بواقع 15 بالمئة في متوسط أسعار التذاكر للربع الأول.