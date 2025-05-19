ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.

ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة).

وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 بالمئة من قيمة العقارات السكنية.

وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 بالمئة من قيمة العقارات السكنية.

كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 بالمئة وضريبة المبيعات البالغة 16بالمئة عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر.

ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.

كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله.

يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.

على صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في الإجراءات المتعلِّقة بإقامة مجموعة من المشروعات البحثية والتعليمية الرائدة في منطقة الساحل الجنوبي في العقبة.

وتسهم هذه الإجراءات في دعم تنفيذ استراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للاعوام 2024 2028 التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحديث الشامل، والتي تتضمن تجهيز متطلبات عدد من المشاريع الرائدة ضمن محطة العلوم البحرية، وتحديداً في المنطقة الجنوبية منها، وبتمويل من شركة تطوير العقبة.

وتتضمن هذه المشاريع، مشروع استزراع وإكثار المرجان باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مختبرات الأبحاث العلمية المتعلقة بدراسة استزراع أنواع مختلفة من الأحياء البحرية وإمكانية تحويلها إلى وحدات إنتاجية.

وسيتم ضمن هذه المشاريع إعادة تأهيل شاملة لكامل المنطقة الجنوبية، ومنها موقع محطة العلوم البحرية ومرافقها بشكل حديث؛ لتصبح وجهة جاذبة على المستوى الدولي، ويستفاد منها لغايات البحث والتعليم بشكل فاعل.