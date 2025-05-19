وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيفان إسبينوسا هذا الأسبوع إن هذه الدراسة تعد جزءا من جهود شاملة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة.

ويمكن أن تشهد هذه الخطوة مشاركة دونغ فينغ في مرافق الإنتاج في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الكفاءة والمرونة في عمليات نيسان العالمية.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كشفت نيسان أنها ستلغي 11 ألف وظيفة وتغلق سبعة مصانع في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه لم يتم بعد تأكيدها المواقع المحددة.

وبالإضافة إلى عملية تسريح 9 آلاف موظف التي أعلنت عنها الشركة في نوفمبر الماضي، فإن الشركة تخفض قوتها العاملة العالمية بنسبة 15 بالمئة، أو 20 ألف وظيفة، حيث تكافح في مواجهة تراجع المبيعات في الولايات المتحدة والصين.

ويمكن أن تتطور شراكة نيسان مع دونغ فينغ، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن وتشمل عمليات تصنيع مشتركة في مدينة ووهان، الآن لتتحول إلى تعاون عالمي أوسع. وتأمل الشركة أن يعزز هذا التكامل كفاءة التكلفة ومرونة سلسلة التوريد.