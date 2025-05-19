وقامت دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري بممارسة حقها في زيادة حجم الطرح، وذلك نتيجةً للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، وما شهده الاكتتاب من تجاوز للطلب في جميع الشرائح. وعند إدراج الصندوق في سوق دبي المالي ، ستحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 85 بالمئة من رأس المال المصدر للوحدات.

وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.087 مليار درهم (568 مليون دولار) و2.145 مليار درهم (584 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليار دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار).

عملية الاكتتاب

كما أُعلن سابقًا، يتألف طرح مساكن دبي ريت من شريحتين. ويشمل حجم الطرح المُعدّل ما يلي:

تبقى الشريحة الأولى، وهي طرح الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، دون تغيير عند 162,500,000 وحدة، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي.

تم رفع حجم الشريحة الثانية، طرح الشركات، من 1,462,500,000 وحدة إلى 1,787,500,000 وحدة، وتستهدف الشركات المؤهلة ("المستثمرون المحترفون") خارج الولايات المتحدة استناداً إلى اللائحة S، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2,000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وذلك وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.

يمكن للمستثمرين في كلا الشريحتين الاكتتاب في الطرح، الذي بدأ في 13 مايو 2025، وسيُغلق في 20 مايو 2025. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع، ومن المتوقع الإعلان عنه في 21 مايو 2025.

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 28 مايو 2025. ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات مساكن دبي ريت تحت الرمز "DUBAIRESI".

رهناً بموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت والأحكام الأخرى الواردة في نشرة الإصدار الإماراتية، يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025. يتوقع مساكن دبي ريت أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80 بالمئة من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات. فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80 بالمئة من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة. ويشير النطاق السعري للطرح إلى بلوغ عائد توزيعات الأرباح الإجمالي نسبة 7.9 بالمئة بأدنى مستوى للنطاق السعري و7.7 بالمئة بأعلى مستوى للنطاق السعري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تم تعيين سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية، وبنك أبوظبي الأول، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، "البنوك") لهذا الطرح.