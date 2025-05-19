تشير حوسبة الحافة إلى معالجة البيانات بالقرب من مكان إنشائها عند "حافة" الشبكة، مما يتيح الحصول على رؤى أسرع ويقلل زمن الوصول ويعزز الأمان.

يهدف هذا التعاون إلى دعم جوانب رئيسية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتزم كوالكوم تكنولوجيز و&e التعاون في المجالات التالية:

بوابات الذكاء الاصطناعي للحافة وتقنية الجيل الخامس 5G للقاطاعات الصناعية والمؤسسية التي ستُمكّن القطاعات الرأسية الأساسية من نشر قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى على حافة الشبكة، مما يعزز الكفاءة والاتصال والأداء.

أجهزة الذكاء الاصطناعي للحافة، بدءاً من الحواسيب الشخصية وحتى أجهزة الواقع الممتد التي تعمل بنظام Snapdragon وتدمج نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وتدعم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المحلية وعلى الجهاز والذكاء الاصطناعي الاستدلالي القائم على الأمان من السحابة إلى الحافة لقطاعيّ المؤسسات والحكومة.

حلول ذكية للتنقل والسلامة مصممة لتحسين السلامة وتجارب مستخدمي الطرق وتأمين البنية التحتية للنقل المستقبلي في دولة الإمارات العربية المتحدة

حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتصلة للشركات

ستسعى شركة كوالكوم تكنولوجيز أيضاً إلى الاستفادة من مركز كوالكوم الهندسي الذي تم إنشاؤه حديثاً في أبوظبي لدعم هذا التعاون مع شركة &e من خلال تقييم حالات الاستخدام الجديدة لتسريع اعتماد تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والتنقل الذكي.

قال كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: "سيعزز التعاون بين كوالكوم تكنولوجيز و&e شراكة وثيقة في بعض من أكثر مجالات التكنولوجيا تحولاً، وتشمل تقنية الجيل الخامس والحوسبة المتطورة والذكاء الاصطناعي. ونتطلع إلى العمل مع &e لتسريع مسيرة الابتكار والتقدم التقني لدى مجموعة عملائها من الشركات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

من جانبه قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: "تمتلك &e وشركة كوالكوم تكنولوجيز تاريخ طويل من التعاون، وستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات، مما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المشهد التقني العالمي بشكل كبير. وسنعزز معاً الذكاء الاصطناعي القوي، بدءاً من البوابات الصناعية الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وصولاً إلى حلول التنقل والبنية التحتية، مما يتيح تجارب أسرع وأكثر موثوقية وأماناً في قطاعات مثل التصنيع والنقل والحكومة. وستعزز هذه الابتكارات الذكاء الاصطناعي الفوري والكفاءة التشغيلية والخدمات العامة الجاهزة للمستقبل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".