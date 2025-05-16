وصرح الرئيس التنفيذي للشركة أندرياس برجرساد، في بيان الجمعة، بأن صافي دخل الربعي ارتفع بنحو 18 بالمئة إلى 1.3 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار قبل عام، فيما كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تحقق الشركة 952 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن برجرساد قوله إن هذه النتائج "تمنحنا الثقة لتحقيق أهداف 2025 رغم البيئة الحافلة بالتحديات".

ومنذ تولي برجرساد منصبه في يوليو الماضي، رفعت الشركة حصتها في قطاع العقارات والخسائر بالولايات المتحدة، في خطوة قوبلت بترحيب المحللين.

وذكرت سويس ري أن تعويضات الكوارث الطبيعية الضخمة بلغت 570 مليون دولار في الربع الأول، وكان معظمها يتعلق بحرائق الغابات في لوس أنجليس، مضيفة أن تعويضات الخسائر الناجمة عن الأنشطة البشرية بلغت 140 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وكانت شركة الوساطة التأمينية جالاجر ري قد كشفت في تقرير أولي الشهر الماضي أن حرائق الغابات في لوس أنجليس تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 65 مليار دولار، بالإضافة إلى مبالغ تعويضات مستحقة على شركات التأمين بقيمة 40 مليار دولار.