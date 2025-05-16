ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك قوله إن معدل النمو الاقتصادي قد يتراوح بين 0.5 بالمئة و1 بالمئة هذا العام، في الوقت الذي يخيم فيه الغموض والمخاوف بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد على المستهلكين.

وأضاف بوستيك أن السياسة التجارية المتقلبة جعلت الشركات ايضا أكثر ترددا في اتخاذ قرارات مهمة.

الفائدة ستخفض مرة واحدة في 2025

وتوقع بوستيك خفض الفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري، مشيرا إلى السبب في ذلك يرجع جزئيا إلى أنه "من المستبعد أن يتبدد الغموض من تلقاء نفسه بسرعة".

وأشار لى تأجيل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين لمدة تسعين يوما، في إطار جهود خفض التصعيد التجاري بين البلدين مؤخرا، قائلا إن النتائج النهائية مازالت غير واضحة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين قد غيرت نظرته للآفاق المستقبلية للاقتصاد، أجاب بوستيك أنها غيرت نظرته "قليلا".

وكان بوستيك صرح الأسبوع الماضي بأنه لا يرى "من الحكمة" تعديل السياسة النقدية في ظل عدم وضوح الرؤية بشكل كاف.

وقام مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة خلال اجتماعهم الاخير، وأشاروا إلى وجود مخاطر متزايدة تتعلق بارتفاع البطالة والتضخم.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض.

وذكر بوستيك أن المحللين الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأتلانتا يعتقدون أن الرسوم الجمركية تفرض ضغوطا تصاعدية على التضخم، وهي رؤية يتفق معها كثير من المحللين.