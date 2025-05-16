وقال إسبينوسا، في مقابلة مع بلومبرغ العالمية، إن الشركة اليابانية لديها رأس مال سائل يكفي لـ 12 إلى 18 شهرا، ويصل إلى 2.2 تريليون ين (15 مليار دولار)، علاوة على خطوط الائتمان المتاحة.

وأضاف: "لدينا وضع راسخ فيما يتعلق بالسيولة النقدية، والفكرة هي عدم توقيع شراكة لأننا بحاجة لشريك بسبب وضعنا فيما يتعلق بالسيولة النقدية".

وتمتلك نيسان خطوط ائتمان غير مستخدمة بقيمة 2.1 تريليون ين علاوة على الاحتياطي المتاح لديها من السيولة النقدية، ولكن حجم التدفقات النقدية بالشركة جاء سلبيا خلال العام المالي الماضي، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني الوضع الائتماني للشركة إلى مستوى "خردة".

ومن أجل تصحيح هذا الوضع، تعهد إسبينوسا، البالغ من العمر 46 عاما، بإجراء مراجعة شاملة لعمليات نيسان، وقال: "لقد أجريت تقييما عميقا للوضع، وفهمت التوازن بين حجم المبيعات والارباح من جهة وبين الهيكل الكامل للشركة من جهة أخرى، واكتشفت أنه غير مستدام"، وأضاف: "ما سنقوم به هو إعادة ضبط حجم الشركة".

ويعتزم إسبينوسا شطب 20 ألف وظيفة وإغلاق سبعة مصانع من بين 17 مصنعا تمتلكها نيسان بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2028. وتأتي جهود إعادة الهيكلة بعد أن تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في آخر عام مالي.