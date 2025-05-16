وسجلت أكبر شركة تجزئة في أميركا مبيعات ربعية قوية، الخميس، وقالت إنها تتوقع نمو المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 3.5 بالمئة و4.5 بالمئة خلال الربع الثاني.

ومثل الكثير من الشركات الأميركية الأخرى، لم تصدر وول مارت أي توقعات مستقبلية بشأن الأرباح بسبب البيئة المليئة بالفوضى وتغير السياسات الأميركية الخاصة بالرسوم بصورة مستمرة.

وحققت وول مارت أرباحا بقيمة 4.45 مليار دولار أو 56 سنتا للسهم خلال الربع الذي انتهى في 30 أبريل الماضي بنسبة تراجع 12.7 بالمئة، مقارنة بـ 5.1 مليار دولار أو 63 سنتا للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 2.5 بالمئة لتصل إلى 165.6 مليار دولار.