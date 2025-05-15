وبحسب بيانات الشركة، ارتفع صافي الدخل للربع الثاني الممتد من يناير إلى مارس الماضي بنحو 11 بالمئة ليصل إلى 2.4 مليار يورو، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 19.8 مليار يورو.

وأكد المدير المالي للشركة، رالف بي. توماس، توقعات السنة المالية بأكملها. وقال رئيس الشركة، رولاند بوش: "وجودنا على المستوى العالمي يجعلنا أكثر مقاومة للأزمات".

وشهد قسم البنية التحتية الذكية في الشركة ارتفاعا في أرباحه بنحو الثلثين، مدعوما جزئيا بمكاسب من بيع وحدة أعمال أصغر. وقد عوّضت هذ المكاسب الانخفاض في قطاع الصناعات الرقمية، والذي يشمل قسم أعمال الأتمتة الذي يعاني من مشكلات في سيمنس.

وأظهر قطاع الأتمتة بوادر انتعاش بعد ارتفاع الطلب من الصين. وعانى القطاع مؤخرا من صعوبات، حيث اعتمد العملاء والموزعون على مستويات عالية من المخزون بدلا من تقديم طلبات جديدة.

وبحسب بيانات الشركة، اقترب هذا الانخفاض في المخزون من نهايته في الصين، حيث انتعش الطلب مجددا خلال هذا الربع. في المقابل، انخفضت الطلبات في ألمانيا بشكل ملحوظ.

وفي مارس الماضي، أعلنت سيمنس عن خطط لتسريح حوالي 6 آلاف موظف حول العالم بحلول سبتمبر 2027، من بينهم 2850 موظفا في ألمانيا، وتتركز معظم خطط الشطب في قسم الأتمتة.