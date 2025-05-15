ووفقا للبيت الأبيض فإن قيمة الصفقة التي تشمل طائرات 777إكس، و787، بمحركات من جنرال إلكتريك، تصل إلى 96 مليار دولار. وتمثل الصفقة انتصارا لترامب في زيارة مهمة للمنطقة رغم أن الأمر سيستغرق سنوات حتى تسليم الطائرات.

وتقدم الصفقة دفعة قوية لبوينغ وأكبر الشركات التي تزودها بالمحركات في وقت تعاني فيه الطرازات الكبيرة من إيرباص إيه350 المنافسة، والتي تعمل بمحركات رولز رويس، من مشاكل صيانة نتيجة التشغيل في المناطق شديدة الحرارة بما في ذلك منطقة الخليج.

وصعدت أسهم بوينغ 0.9 بالمئة في نيويورك وزادت أيضا أسهم شركة جنرال إلكتريك 0.1 بالمئة.

ووفقا للإدارة، فإن قطر آثرت محركات GE9X لجنرال إلكتريك بدلا من محركات ترنت 1000 التي تنتجها رولز رويس.

ومحرك جنرال إلكتريك GE9X هو الخيار الوحيد للطائرة 777إكس.

وقال لاري كولب الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك في بيان إن الاتفاق هو أكبر صفقة محركات طائرات عريضة البدن للشركة.

وعُقدت الصفقة خلال المحطة الثانية من جولة ترامب بمنطقة الخليج بعد أن أبرم سلسلة اتفاقات وشراكات اقتصادية مع السعودية أمس الثلاثاء.

حضر ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لبوينغ، كيلي أورتبرج، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بدر محمد المير.

وقال ترامب إن كيلي أورتبرج أخبره في حفل التوقيع أن هذه "أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ، هذا جيد".

وأضاف ترامب "تزيد قيمتها على 200 مليار دولار مقابل 160 طائرة، هذا رائع. فهذا رقم قياسي، إذن، يا كيلي، تهانينا لشركة بوينغ. أرسلوا هذه الطائرات إلى هناك، أرسلوها إلى هناك".

ولم يتضح بعد طرازات طائرات بوينغ التي ستشملها الصفقة، وما إذا كانت طلبات قطر مؤكدة أم أنها خيارات شراء، إذ يتطلب التأكيد دفعة مقدمة وعددا من الالتزامات التعاقدية.

ولم تعد بوينغ تصدر جداول أسعار، ولكن بناء على أحدث قيمة منشورة لطائرتها الأغلى، 777إكس، ستبلغ قيمة صفقة شراء 160 طائرة طويلة المدى حوالي 70 مليار دولار.

ويقول محللو طيران إن شركات الطيران عادة ما تحصل على خصومات كبيرة على الصفقات الكبرى.