يُذكر أن منصة "بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات" تأسست في أبريل 2024 باستثماري أولي من صندوق الاستثمارات العامة، وتعمل المنصة الآن بكامل طاقتها بإدارة فرق الاستثمار التابعة لبلاك روك في الرياض.

ويشكل هذا الإعلان محطة بارزة ستعزز مسار التعاون بين الطرفين، حيث يشمل أيضاً إطلاق أداة استثمارية ترتبط بمؤشر يتتبع أداء الأسهم السعودية، في خطوةٍ تعكس ثقة صندوق الاستثمارات العامة في القدرات الاستثمارية لشركة بلاك روك، والتزامه بدعم وتمكين منظومة استثمارية قوية في أسواق المال السعودية.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

ويأتي خطاب النوايا في إطار جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة، وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة . كما أن هذه الخطوة ستشكل إضافة جديدة للتفويض الاستثماري المنهجي في الأسهم السعودية الذي تم إطلاقه في يناير 2025، سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

وتشكل علاقة الشراكة الحالية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة بلاك روك محطة هامة في دعم أهداف التنمية الوطنية وتعزيز قطاع إدارة الاستثمارات في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد المالي المحلي عموماً.

وتجدر الإشارة إلى أن خطاب النوايا الموقّع اليوم غير ملزم، ويخضع لاستيفاء عدد من الشروط والأحكام والحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة واستيفاء مجموعة من المتطلبات المحددة مسبقاً.