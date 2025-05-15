وقالت المجموعة، إن الدخل التشغيلي قد زاد بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 294 مليون درهم مدفوعاً بالزيادة المُسجَّلة في جميع مسارات الأعمال.

وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 138 مليون درهم مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 46.8 بالمئة بسبب الزيادة في الدخل التشغيلي.

كما أظهرت نتائج أعمال مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" أن إجمالي عدد المعاملات قد ارتفع بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 12.5 مليون معاملة، فيما سجلت قيمة مبيعات العملات الأجنبية زيادة بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليار درهم.

وزادت أعداد المعاملات عبر القنوات الرقمية للمجموعة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة.