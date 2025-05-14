جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، وأحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

وبموجب شروط "عقد تقاسم الإنتاج"، ستبلغ نسبة حصة "بتروناس" 57 بالمئة بصفتها المالك والمشغِّل، بالشراكة مع "XRG" والبالغة حصتها 38 بالمئة، في حين تمتلك مؤسسة "هازار نيبيت" الحكومية نسبة 5 بالمئة المتبقية.

تقع "المنطقة 1" في شرق بحر قزوين، وتُنتج حالياً نحو 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وتمتلك إمكانيات نمو كبيرة حيث تضم ما يزيد على 7 تريليونات قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي، مع إمكانية رفع طاقتها الإنتاجية في المستقبل.

وسيساهم هذا العقد في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، بالتزامن مع تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة اقتصادية في ضوء تزايد الطلب الإقليمي والعالمي على الغاز الطبيعي.

وبهذه المناسبة، قال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "XRG": "تُمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية "XRG" للنمو عالمياً كما تبني على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وتركمانستان، حيث تساهم في تعزيز حضور"XRG" في منطقة بحر قزوين، وتوسيع نطاق قاعدة مواردها. كما تؤكد هذه الخطوة التقدم الذي تحققه الشركة في جهودها الهادفة لتنفيذ خططها بأن تكون مورداً موثوقاً للطاقة النظيفة ومساهماً رئيسياً في تلبية الاحتياجات العالمية المُتنامية منها. ومن خلال توثيق شراكتنا مع "بتروناس" و"هازار نيبيت" و"تركمان نيبيت" و"تركمان غاز"، فإننا نساهم في دعم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، بالتزامن مع خلق قيمة طويلة الأمد لكافة الأطراف المعنية".

من جانبه، قال محمد جوكريس عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج في "بتروناس": "بصفتنا أول مُشغّل دولي في قطاع الطاقة في تركمانستان منذ ما يصل إلى ثلاثة عقود، فإن هذا الإنجاز يُعزز حضورنا ويؤكد توسعنا المُستمر في قطاع الاستكشاف والإنتاج. ويسرُّنا المساهمة في التطور المُستمر لقطاع الطاقة في تركمانستان، كما نلتزم بتعزيز شراكاتنا طويلة الأمد مع "XRG" و"هازار نيبيت" و"تركمان نيبيت" و"تركمان غاز"".

الجدير بالذكر أن "XRG" تُعزز من خلال هذه الخطوة استراتيجيتها الهادفة لبناء شركة للاستثمار الدولي النوعي والمتنوع في قطاع الطاقة تركز على ثلاثة مجالات استراتيجية هي: الغاز، والمواد الكيمياوية، وحلول الطاقة منخفضة الكربون، حيث تساهم هذه الصفقة في توسيع نطاق حضور الشركة في آسيا الوسطى، وتعزيز تركيزها على تحقيق تأثير عالمي طويل الأمد.