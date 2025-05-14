وقال الرئيس التنفيذي المشارك درو مكنايت في مقابلة مع رويترز إن تشارلز سبيتكا عُيّن رئيسا لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقيادة أعمال الشركة في المنطقة.

وأضاف أن هاري ستيل، وهو عضو منتدب بفورتريس في لندن، سينتقل أيضا إلى أبوظبي لقيادة عمليات التوزيع.

وتسعى شركات مثل فورتريس إلى فرص استثمار مشترك في منطقة الخليج عبر استراتيجيات الائتمان الخاص والعقارات والأصول، في ظل تنويع اقتصادات المنطقة بعيدا عن النفط والغاز.

وسبيتكا عضو مجلس إدارة في عدد من شركات مجموعة فورتريس إنفستمنت، ومنها ماموث فريترز وأسباير إم.آر.أو.

وسيضم مكتب أبوظبي فريقين متخصصين، أحدهما يركز على التمويل الاستهلاكي والآخر على أنشطة فورتريس الاستثمارية التي يتولاها عدد من المديرين. ومن المتوقع تعيين موظفين محليا، بالإضافة إلى نقل آخرين من لندن ونيويورك وآسيا.

وتمتلك شركة مبادلة، صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، حصة أغلبية في فورتريس. وتخطط المجموعة الأميركية لزيادة أفراد فريقها المحلي لدعم عمليات إطلاق المشاريع والاكتتاب وإدارة الأصول، مع التركيز على التمويل الاستهلاكي والشركات متعددة المديرين.

ويتزامن هذا الإعلان مع جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخليجية التي تستمر لأربعة أيام. وشهدت الزيارة إلى السعودية إبرام سلسلة من الصفقات التجارية التي تضمنت تعهد السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء أسلحة أميركية بقيمة 142 مليار دولار.

وتنظر فورتريس إلى السعودية باعتبارها سوق نمو رئيسية بينما تكثف المملكة إنفاقها على البنية التحتية في إطار برنامج رؤية 2030.

وقال مكنايت "أعتقد أن الفرصة في السعودية، وخصوصا في مجال التمويل الاستهلاكي، هائلة".

واستحوذ تحالف بقيادة مبادلة كابيتال، وهي شركة تابعة لمبادلة للاستثمار في أبوظبي، على حصة تبلغ 68 بالمئة في فورتريس العام الماضي.

ودخلت مبادلة للاستثمار الشهر الماضي في شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار مع فورتريس للاستثمار في الائتمان الخاص.