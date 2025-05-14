من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة ونفخر أننا أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي، بقيمة سوقية تتجاوز 130 مليار درهم."

وأضاف الطاير: "يُمثل انضمامنا إلى مؤشر "إم. إس. سي. آي" العالمي للأسواق الناشئة إنجازاً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي كشركة مساهمة عامة، ويعزز مكانتنا الراسخة بين المستثمرين العالميين. وتعد الهيئة من بين أكبر الشركات المُدرجة في المؤشر من حيث القيمة السوقية الكاملة. وتضع هذه الإضافة الهيئة ضمن مجموعة مختارة من شركات الأسواق الناشئة التي يسعى إليها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من استقرار ونطاق أعمال واسع وتوقعات نمو مستدامة. وبفضل سجل الهيئة الحافل في تحقيق أرباح متوقعة، وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، ودعم طموحات دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني، تُقدم الهيئة فرصاً استثمارية واعدة وجذابة لرأس المال العالمي على المدى الطويل. وتعكس قيمنا ومعايير الحوكمة والتشغيل لدينا أفضل الممارسات العالمية. ونؤكد التزامنا التام بتحقيق نمو متواصل وتميز تشغيلي وتوفير قيمة طويلة الأجل لجميع المعنيين".

يُعد مؤشر "إم. إس. سي. آي" العالمي للأسواق الناشئة معياراً عالمياً رائداً، يوفّر تمثيلاً للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة في 24 سوقاً ناشئة، بما في ذلك الصين، والهند، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم المؤشر أكثر من 1,400 شركة، تصل القيمة الإجمالية لأصولها إلى نحو 7 تريليونات دولار، ويحظى بمتابعة واسعة من قبل صناديق الاستثمار التي تُحاكي تركيبة المؤشر، والمؤسسات الاستثمارية العالمية. وقد يسهم إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مؤشر "إم. إس. سي. آي" في استقطاب تدفقات رأسمالية تلقائية من الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالمؤشر، والتي تُحاكي تركيبة المؤشر بشكل غير تقديري. وعادةً ما تُفضي هذه التدفقات إلى زيادة في الطلب الثابت على السهم اعتباراً من تاريخ الإدراج.

تُعد هيئة كهرباء ومياه دبي واحدة من الشركات الإماراتية التي تم إدراجها في المؤشر خلال المراجعة الدورية، ما يعكس الأهمية المتزايدة لأسواق رأس المال في دولة الإمارات، واهتمام المستثمرين العالميين المتصاعد بأصول البنية التحتية المستقرة والمُدرّة للدخل في المنطقة. وبعد الإضافة إلى مؤشر "إم. إس. سي. آي" للأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تستفيد الهيئة من زيادة مستوى الظهور العالمي، وتحسّن سيولة التداول، فضلاً عن التدفقات الرأسمالية غير النشطة من منتجات الاستثمار المرتبطة بالمؤشر. وعادةً ما يُحفّز إدراج الشركة في المؤشر عمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار التي تُحاكي تركيبة المؤشر. ويتوقع المحللون أن تشهد الهيئة تدفقات ملحوظة من مديري الأصول العالميين، مما يُعزز مشاركة المستثمرين الأجانب في السهم، ويدعم سيولة السوق على المدى الطويل.

تُمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن الأسواق المالية، وتعكس التقدم المستمر في حضور الشركات الإماراتية على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. ويُعد إدراج الهيئة في سوق دبي المالي عام 2022 من بين أكبر الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، ويُشكل انضمامها إلى مؤشر "إم. إس. سي. آي" للأسواق الناشئة تطوراً نوعياً يُعزز زخم النمو الذي شهدته منذ الإدراج.