وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.2 بالمئة في مارس. وجاء هذا المعدل متوافقًا مع التقديرات الأولية.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، للمرة الأولى في أربعة أشهر، ليصل إلى 2.9 بالمئة في أبريل من 2.6 بالمئة في مارس.

وتباطأ التضخم الذي يستند إلى المؤشر المُوحد لأسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي في أبريل. وانخفض هذا التضخم إلى 2.2 بالمئة، كما هو مُتوقع، من 2.3 بالمئة في مارس.

وخفضت أسعار الطاقة التضخم، بينما استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم في أبريل. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.4 بالمئة مقارنةً بأبريل من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي. وتسارع تضخم الخدمات إلى 3.9 بالمئة من 3.5 بالمئة في مارس.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الزيادة في أسعار السلع إلى النصف من 1 بالمئة في الشهر السابق إلى 0.5 بالمئة.