يهدف مؤشر "إم إس سي آي" لدولة الإمارات، والذي يُعد جزءاً من مؤشر MSCI EEMEA، لقياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الأسهم الإماراتية.

ويدعم الإدراج في المؤشر زيادة السيولة لأسهم الشركة ويمكن أن يساعد في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات، بما في ذلك المستثمرين الذين يستهدفون أسهم الأسواق الناشئة.

ويأتي إدراج "سالك" في مؤشر "إم إس سي آي" لدولة الإمارات في أعقاب تنفيذ استراتيجيتها المحدثة عام 2024. وقد تم تعزيز الإيرادات التشغيلية للشركة من خلال إطلاق بوابتين جديدتين في دبي عبر إطلاق بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية في دبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد بواباتها من 8 إلى 10 بوابات بالإضافة إلى طرح التعرفة المرنة في نهاية شهر يناير 2025 والتي من المتوقع لها أن تعزز إيرادات الشركة.

وبالإضافة إلى تحصيل رسوم التعرفة، قامت الشركة بتوسيع مصادر الإيرادات الإضافية عبر عقد شراكات حلول تحصيل رسوم مواقف المركبات مع "إعمار مولز" و"باركونيك"، بالإضافة كذلك إلى التعاون مع شركة "ليڤا" الرائدة في قطاع التأمين متعدد الخدمات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهو تعاون الأول من نوعه من خلال إصدار وثائق تأمين بواسطة الحلول التي تقدمها سالك.

إن استيفاء متطلبات القيمة السوقية اللازمة والقيمة السوقية المعدلة للأسهم الحرة ومتطلبات السيولة للإدراج في المؤشر يؤكد قوّة الأداء المالي لشركة "سالك" الذي حظي باستحسان قاعدة واسعة من المستثمرين المؤسسيين المحليين والعالميين.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يمنح مؤشر MSCI لدولة الإمارات المستثمرين العالميين نافذةً استثمارية واسعة على سوق الأسهم المزدهر في الدولة، مما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المتاحة. لذا يُسعدنا إدراج سالك في هذا المؤشر، ونشكر مستثمرينا على ثقتهم الكبيرة بنجاح وجاذبية أسهمنا. ونعتبر هذه الخطوة دليلاً ملموساً على قوة أداء شركتنا وإنجازاتها الاستراتيجية منذ إدراجها في سوق دبي المالي، وخاصة على صعيد قوة نموذج أعمالها، وأدائها المالي المتميز. علاوةً على ذلك، تلتزم ’سالك‘ بتحقيق رؤيتها بأن تكون شركة رائدة عالمياً في مجال حلول التنقل الذكية والمستدامة. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا لتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا في السنوات القادمة".

يشار إلى أن جميع التغييرات على مؤشر MSCI EEMEA، والذي يعد مؤشر "إم إس سي آي – MSCI" لدولة الإمارات جزءاً منه، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 2 يونيو 2025.