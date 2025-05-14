وقالت تبريد، في إفصاح منشور على موقع سوق دبي المالي، إن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك قد ارتفع بنسبة 4 بالمئة إلى 283 مليون درهم على أساس سنوي ، مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 61 بالمئة,

وحافظت "تبريد" على أداء مالي مستقر خلال الربع الأول من عام 2025، كما شهدت هذه الفترة مجموعة من الإنجازات الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز آفاق الشركة طويلة المدى ودعم نمو محفظتها الاستثمارية.

كما أعلنت الشركة عن إصدار صكوك خضراء بقيمة 700 مليون دولار بمعدل ربح تنافسي بلغ 5.279 بالمئة، حظي بإقبال واسع من قِبل المستثمرين الدوليين، وتم توجيه عائدات هذه الصكوك نحو إعادة التمويل بما يتماشى مع الاستخدامات المؤهلة والمحددة في إطار التمويل الأخضر المعتمد لديها.

وخلال الربع الأول من عام 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلسًا للسهم عن عام 2024، ما يعني توفير عائد جذّاب بنسبة 5.6 بالمئة ، بناءً على سعر السهم 2.76 درهم اعتبارًا من 12 مايو 2025، كما حافظت "تبريد" على مركزها المالي القوي الذي يتيح لها مواصلة الاستثمار في تسريع وتيرة النمو بالتزامن مع توفير توزيعات نقدية مجزية للمساهمين، بما يدعم جهودها لخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.

وشهد الربع الأول أيضاً إضافة 4599 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملاء داخل دولة الإمارات، في مؤشر على استمرار الطلب ونمو القدرة التشغيلية في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد"، إن النتائج تظهر أن أعمال الشركة تسير كالمعتاد، لافتا إلى وجود زخم قوي وجهود حثيثة خلف الكواليس، تقود توسعًا إستراتيجيًا كبيراً في الأسواق الرئيسية، ومن بينها دبي التي تعد أبرز الأمثلة على ذلك.

وأضاف أن الشراكة مع "شركة دبي القابضة للاستثمار" تُجسد بوضوح رؤية "تبريد" القائمة على بناء علاقات إستراتيجية مع مؤسسات تتشارك معها القيم والأهداف، وهو ما يعزز قيمة الاستقرار والموثوقية التي تتميز بها.