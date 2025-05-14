بلغت القيمة السوقية لإنفيديا ثلاثة تريليونات دولار بعد اتفاقها على بيع مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي في السعودية مع بيع الكثير من الرقائق لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أطلقها صندوق الثروة السيادي بالمملكة، وهو ما يشير إلى أن الطلب على معالجاتها الرائدة لا يزال مزدهرا.

وأنهى سهم الشركة التعاملات بزيادة 5.6 بالمئة ليسجل 129.93 دولار. وجاءت هذه الصفقة في إطار جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنطقة الخليج، والتي بدأها بالسعودية مع عزمه زيارة الإمارات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

لعب هوانغ دورا مهما في جعل إنفيديا واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم من خلال ترسيخ مكانة الشركة المصنعة للرقائق في صدارة قطاع صناعة أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي.

وتشير قائمة فوربس للمليارديرات التي تتحدث بصورة لحظية إلى أن الزيادة الأحدث في ثروته تضعه بين أغنى أغنياء العالم، لكن ليس من العشرة الأوائل.