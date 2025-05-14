وخلال شهر أبريل وحده، نقلت الاتحاد للطيران 1.7 مليون مسافر، مسجلة نموا بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجلت الشركة متوسط عامل حمولة مرتفعا بلغ 89 بالمئة في أبريل، مقابل 84 بالمئة في أبريل 2024، وذلك مع استمرارها في زيادة قدرتها الاستيعابية وحجم أسطولها التشغيلي.

ووصف أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، شهر أبريل بالاستثنائي بالنسبة للاتحاد للطيران، مع نمو عدد المسافرين بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومع نقل حوالي 7 ملايين ضيف خلال الأشهر الأولى وحدها، مؤكدا أن الاتحاد للطيران على المسار الصحيح لنقل أكبر من 21 مليون ضيف في 2025.

وأكد أن الاتحاد للطيران، ومع اقتراب موسم الصيف، تتابع التركيز على إستراتيجية النمو مع تقديم أجمل تجارب السفر التي اعتاد ضيوف الاتحاد عليها.