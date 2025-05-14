ويُعزى هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية للمجموعة، والشركات التابعة والزميلة.

كما ارتفع العائد على السهم إلى 16.2 سنت، مقارنة بـ 13.0 سنت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 17.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 15.9 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الاستمرار في تحسن الربحية المستدامة للبنك والإدارة السليمة لرأس المال.

وقال بنك السلام إن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 36.0 بالمئة ليصل 280.2 مليون دولار، مقارنة بـ 206.0 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما شهدت نسبة التكاليف إلى الإيرادات تحسناً ملحوظاً حيث انخفضت النسبة إلى 46.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بنسبة 47.8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بكفاءة النظام التشغيلي، مبادرات رفع الكفاءة عبر شركات المجموعة والنمو المتزايد في حجم العمليات.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 71.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 69.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024.

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.5 بالمئة ليصل إلى 19.58 مليار دولار كما في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 18.73 مليار دولار كما في نهاية عام 2024.

وارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 4.9 بالمئة إلى 10.19 مليار دولار، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 4.8 بالمئة لتصل إلى 13.77 مليار دولار مقارنة مع 13.14 مليار دولار كما في نهاية عام 2024.

وارتفعت حقوق المساهمين العائدة إلى مساهمي البنك بنسبة 8.3 بالمئة لتصل إلى 1.04 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 956.2 مليون دولار كما في نهاية عام 2024. كما عزز البنك قوة مركزه المالي بمعدل كفاية رأس المال نسبته 24.8 بالمئة، مما يعكس قوة رأس المال الداعمة للنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام، قائلاً: "حققنا أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، وتعزيز رأس مال البنك، واستمرار توسع الميزانية العمومية. وعلى الرغم من الطبيعة غير المتوقعة للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الذي ميّز بداية عام 2025، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها، وهي في وضع جيد لتحقيق نمو طويل الأمد."

ومن جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام: "تعكس هذه النتائج الإيجابية قدرة البنك على تنفيذ مبادرات النمو بكفاءة، والاستجابة للتغيرات المستمرة في الأسواق. وخلال هذا العام، سنركز، بمشيئة الله، على تسريع المبادرات الرقمية على مستوى المجموعة، وتعزيز تجربة الزبون وجودة المنتجات، وتوسيع حضورنا الإقليمي عبر ذراعنا لإدارة الأصول (ASB Capital)، فضلاً عن تحسين نموذجنا التشغيلي. وبإذن الله، ستساهم هذه الجهود مجتمعةً في ترسيخ مكانة البنك كمجموعة مالية ديناميكية ومتنوعة ومستقبلية التوجه."