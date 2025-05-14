يأتي ذلك بالمقارنة مع أرباح بلغت 1.2 تريليون ين في السنة السابقة ومتوسط توقعات جمعتها مجموعة بورصات لندن بتسجيل أرباح 1.37 تريليون ين.

وباعت الشركة 18.5 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال العام المنتهي في مارس، مقابل 20.8 مليون جهاز في العام السابق.

وقدمت شركة سوني توقعات مخيبة للآمال للعام المالي الذي ينتهي في مارس 2026، حيث أدى عبء التعرفات الجمركية الأميركية الجديدة إلى تبديد التوقعات بزيادة الأرباح التشغيلية.

صرحت المجموعة المتخصصة في مجال الترفيه الأربعاء بأنها تتوقع تأثيرًا قدره 100 مليار ين (700 مليون دولار) من الرسوم الأميركية خلال العام المالي المنتهي في مارس، وتتوقع تحقيق ربح تشغيلي قدره 1.28 تريليون ين فقط. وحتى بدون الرسوم الجمركية، فإن توقعات سوني أقل من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 1.5 تريليون ين، وهي مستقرة بشكل أساسي مقارنة بالعام المالي المنتهي في مارس 2025، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

جاءت التوقعات الجديدة بالتزامن مع الإعلان عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 250 مليار ين.

وواصلت أسهم سوني مكاسبها، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة بعد صدور التقرير.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، أعلنت سوني عن إيرادات تشغيلية فاقت التوقعات بلغت 203.7 مليار ين.