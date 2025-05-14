ومن المقرر أن یدخل الإدارج حیز التنفیذ اعتبارا من 2 يونيو 2025.

ويعد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشیونال للأسواق الناشئة (MSCI)، معيارا مرجيعا لأداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة المدرجة في 24 دولة من الأسواق الناشئة.

وبهذا الإنجاز تصبح "أدنوك للغاز" ثالث شركة في مجموعة "أدنوك" یتم إدارجها في مؤشر (MSCI).

ويعد هذا الإدراج انجازا مهما يأتي ضمن جهود الشركة المستمرة التي تهدف للارتقاء بمحفظتها الاستثمارية العالمية، حيث من المتوقع أن يساهم في تعزيز انتشارها في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية مما يؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية بمبلغ يترواح بين 300 - 500 مليون دولاروتسهيل تنويع قاعدة مستثمريها.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعیمي، الرئیس التنفیذي لشركة "أدنوك للغاز": يسرنا اختيار أسهم أدنوك للغاز للإداج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشیونال للأسواق الناشئة (MSCI)، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الشركة المستمرة لتحقیق المزيد من النمو والتوسع، كما يدعم طموحها لجذب وتنويع قاعدة المستثمرين والهيئات الاستثمارية، إضافة إلى مساهمته في تعزيز سيولة أسهم الشركة".

وأضافت: أدى نجاج الطرح المسوق الذي نفذته أدنوك للغاز، مؤخرا بقيمة 2.84 مليار دولار والذي ساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80 بالمئة إلى رفع متوسط حجم التداول اليومي بمقدار 6 أضعاف، ونحن واثقون من أن أدنوك للغاز ومن خلال تركيزها الدائم على تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع ستستمر في تعزيز وزيادة القيمة للمساهمين خلال عام 2025 وما بعده.