وقالت المجموعة في بيان صحفي أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وصلت إلى185.7 مليون درهم، بهامش قدره 14.5 بالمئة، وبلغ صافي الربح للربع 86.1 مليون درهم، بهامش صافي ربح 6.7 بالمئة.

وخلال هذا الربع، رفعت مجموعة أغذية حصتها في "أبو عوف" من 70 بالمئة إلى 80 بالمئة، مما يعزز التكامل داخل قطاع الوجبات الخفيفة ويؤكد إيمان المجموعة القوي بآفاق النمو طويلة الأجل لهذا الاستثمار.

وتعكس هذه الخطوة تركيز "أغذية" المستمر على توسيع نطاق الفئات ذات الفرص العالية بما يتماشى مع تطور توجهات المستهلكين.

وبالتوازي، وافق مجلس إدارة المجموعة على الاستحواذ على "ريفيير"، إحدى الشركات الرائدة في مجال المياه المعبأة وخدمات المنازل والمكاتب في دولة الإمارات، مما يعزز حضور "أغذية" المباشر في قنوات البيع للمستهلكين ويعزز مكانتها الريادية في قطاع المياه.

وأنهت مجموعة أغذية الربع الأول بنسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) عند 2.4 ضعف، وبسيولة نقدية وما يعادلها بلغت 321 مليون درهم، مما يعكس مركزاً مالياً قوياً يدعم الاستمرار في الاستثمار ضمن الأولويات الاستراتيجية وفرص النمو المستقبلية.