وقالت سالك، المدرجة في سوق دبي المالي، إنها حافظت على معدلات ربحية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37.9 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغت 519.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً مع 376.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 67.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادةً بنحو 210 نقطة أساس على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو القوي للإيرادات خلال هذه الفترة.

وبلغ إجمالي صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 407.2 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 33.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 33.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 751.6 مليون درهم.

وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، إن الأداء المالي الاستثنائي للشركة في الربع الأول من هذا العام، يعكس تركيزها المستمر على تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مؤكداً أن النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي أسهم في تعزيز النشاط الإيجابي للشركة، وخلق بيئة داعمة للنجاح المستدام.

وتوقع أن تحقق الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة تتراوح بين 28 بالمئة و29 بالمئة، معرباً عن تطلعه لتنويع أعمال الشركة، والتوسع خارج إمارة دبي، واستكشاف شراكات جديدة لتحسين تجربة المتعاملين، بما يسهم بشكل إيجابي في نمو الأرباح على المديين القصير والطويل.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، إن الشركة بدأت عام 2025 بزخم قوي، حيث استمر أداؤها القوي مدفوعاً بافتتاح بوابتين جديدتين في أواخر شهر نوفمبر من عام 2024، كما سجلت مصادر إيراداتها الإضافية أداءً جيداً، حيث شهدت شراكتها في مواقف المركبات مع دبي مول وباركونيك إقبالاً جيداً من المستخدمين خلال الربع الأول.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 158 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، وإطلاق البوابتين الجديدتين في نوفمبر 2024، في حين تجاوز النمو في إجمالي الإيرادات 30 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإيرادات من حلول مواقف السيارات فـي إطار الشراكة المبرمة مع إعمار وباركونيك 2.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.