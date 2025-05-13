وأعلنت الولايات المتحدة والصين أمس الاثنين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير على واردات كل منهما لمدة 90 يوما، وخفضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على البضائع الصينية إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 10 بالمئة من 125 بالمئة.

وقال البنك في مذكرة أصدرها أمس إنه رفع أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2025.

ويتوقع غولدمان الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في ديسمبر، مقلصا توقعاته السابقة بثلاثة تخفيضات لهذا العام. ويتوقع البنك تخفيضين آخرين في مارس ويونيو 2026.

وأشار البنك إلى "تراجع الحاجة الملحة إلى الدعم بالسياسات".