وقالت مصادر إن المسؤولين في بكين بدأوا في إخبار شركات الطيران المحلية والوكالات الحكومية هذا الأسبوع بأنه يمكن استئناف عمليات استلام الطائرات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وأضاف أحد المصادر أن الشركات مُنحت حرية تنظيم مواعيد وشروط التسليم وفقاً لتقديرها الخاص، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.

وسيمنح استئناف عمليات التسليم إلى الصين دفعةً قويةً لشركة بوينغ.

ويأتي هذا التحسن في الوقت الذي اتفق فيه أكبر اقتصادين في العالم على هدنةٍ في الرسوم الجمركية، حيث خفضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية المُجمّعة من 145 بالمئة على معظم الواردات الصينية إلى 30 بالمئة لمدة 90 يومًا.

ووافقت الصين على خفض رسومها الجمركية من 125 بالمئة على السلع الأميركية إلى 10 بالمئة، وإلغاء التدابير المضادة الأخرى المُتخذة ضد الولايات المتحدة منذ 2 أبريل.