تحديث الأسعار

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولار للأونصة (الأونصة) بحلول الساعة 0309 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب انخفاضا 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3235.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

بعد مفاوضات استمرت يومين في جنيف، أعلنت الولايات المتحدة والصين تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، إذ انخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، وانخفضت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة، مما دعم الأسهم العالمية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد فرضتا رسوما جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أثار حربا تجارية.

قال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "احتمالات تحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عززت الإقبال على المخاطرة وبالتالي تراجع الطلب على الملاذ الآمن".

وينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المقرر صدوره في وقت لاحق من الثلاثاء، للحصول على مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.78 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 942.19 دولار.