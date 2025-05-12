ووقَّع الجانبان الاتفاقية خلال "منتدى أبوظبي للاستثمار" الذي عُقِد في العاصمة اليابانية طوكيو، بهدف تسهيل دخول شركات "إيتوشو" إلى سوق أبوظبي ودولة الإمارات وتوسيع عملياتها في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الصناعات المتقدمة، والتقنيات الزراعية، والطاقة النظيفة والمتجدِّدة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية.

وتركِّز الاتفاقية على تحديد فرص الاستثمارات المشتركة وتطوير شراكات تُسهم في تطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الابتكار وتعزيز النموِّ الاقتصادي المستدام على مستوى الإمارة.

وسيوفِّر مكتب أبوظبي للاستثمار، من خلال خدماته المتكاملة للمستثمرين، دعماً مخصَّصاً ومتكاملاً لمحفظة شركات "إيتوشو" بهدف مساعدتها على تأسيس أعمالها وتوسيعها في إمارة أبوظبي، وتُعزِّز الاتفاقية مبادرات تبادُل المعرفة وبرامج بناء القدرات لتسريع تطوير سلاسل القيمة المستدامة ضمن القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في أبوظبي.

وتعزِّز الاتفاقية الدور المتنامي لشركة "إيتوشو" في دفع عجلة الابتكار في القطاع الصناعي، ودعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وكانت "إيتوشو" قد أبرمت اتفاقية في العام 2023 مع "مجموعة إمستيل" و"مجموعة موانئ أبوظبي" للقيام بدراسة جدوى لتأسيس سلسلة إمداد متكاملة لإنتاج الحديد منخفض الكربون في أبوظبي، ما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنمية الصناعية المستدامة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تُؤكد شراكتنا مع (إيتوشو) ثقة المستثمرين في أبوظبي كمنصة عالمية رائدة للنمو، وستوفر هذه الاتفاقية فرصة لربط المستثمرين في أبوظبي مع الشركات اليابانية، مما يعزِّز التعاون الاستراتيجي بين أبوظبي وطوكيو، ويدعم طموحاتنا الاقتصادية المشتركة".

وقال كينجي أوتسوكا، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة "إيتوشو": "تتمتَّع أبوظبي بمنظومة أعمال متقدِّمة، تُتيح للشركات فرصاً واعدة للتوسُّع والنمو، بفضل بيئتها التشريعية المتطوِّرة، وبنيتها الصناعية الحديثة، ورؤيتها الطموحة للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تمكين شركاتنا من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية في الإمارة، ودعم (إيتوشو) في تحقيق نموٍّ ملموس لشركائها، والمساهمة في دفع عجلة التحوُّل الاقتصادي في أبوظبي".

ويُجسِّد الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال "منتدى أبوظبي للاستثمار" الدور المحوري للمنتدى في تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير الاقتصاد المحلي. فمن خلال جمع نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والشركات العائلية، ويُحقِّق المنتدى شراكات مؤثِّرة ويرسِّخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويخلْق فرصاً استراتيجية تدعم النموَّ في أبوظبي على المدى البعيد.

وستسهم الاتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"إيتوشو" في توجيه الاستثمارات العالمية نحو القطاعات المبتكرة والصناعات المتقدمة، ما يدعم نمو اقتصاد الإمارة وتنويعه ليصبح من أبرز الاقتصادات المعرفية على مستوى العالم.