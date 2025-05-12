وقَّع الجانبان الاتفاقية خلال "منتدى أبوظبي للاستثمار" الذي عُقِد في العاصمة اليابانية طوكيو، بهدف تعزيز وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة في الإمارة، وفتح قنوات جديدة لتدفُّق رؤوس الأموال الدولية.

وتشكِّل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أبوظبي وطوكيو، وتأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق التعاون والشراكات بين آسيا والشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة "ميزوهو" للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استراتيجية للاستثمار لدى مجتمع الأعمال الياباني، من خلال تقديم الدعم للعملاء الراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيعها في الإمارة. ويحصل عملاء "ميزوهو" على تحليلات متخصِّصة حول البيئة الاستثمارية في أبوظبي، ومنظومتها التشريعية، والقطاعات الاقتصادية الأسرع نمواً، إضافة إلى المشاركة في ندوات وفعاليات أعمال تهدف إلى تأسيس شراكات جديدة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تعكس اتفاقيتنا مع (ميزوهو) توافقاً استراتيجياً في الرؤى والأهداف، يقوم على بناء قنوات استثمارية فعّالة ومستدامة تربط رأس المال الياباني بالفرص النوعية التي تُتيحها إمارة أبوظبي. ويتمثَّل دورنا في تعزيز هذه القنوات وجعلها أكثر تركيزاً وكفاءة، من خلال تعريف المستثمرين اليابانيين بالقطاعات الاقتصادية السريعة النمو في الإمارة. ومن خلال الاستفادة من شبكة علاقات (ميزوهو) الواسعة وحضورها الدولي الواسع، نواصل ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضَّلة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نمو موثوقة وعالية القيمة".

وإضافة إلى دور الاتفاقية في دعم نمو الشركات، فإنها تعمل على توفير التمويل وتعزيز الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، بما يشمل القروض، والدخل الثابت، والاستثمارات في الأسهم لصالح الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي. ويلتزم الطرفان بتطوير مصادر بديلة لرؤوس الأموال من خلال ربط المؤسسات الاستثمارية من اليابان وآسيا بالجهات الحكومية في الإمارة.

وقال هيديكاتسو تاكي، نائب الرئيس لمجموعة ميزوهو المالية: "تُعَدُّ أبوظبي من أبرز المراكز العالمية في مجالَي الابتكار والاستثمار. ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نوفِّر لعملائنا بوابة للوصول إلى منظومة أعمال عالمية المستوى، تتمتَّع ببنية تحتية متطوِّرة، وقطاعات واعدة. ونتطلَّع إلى استكشاف آفاق نموٍّ جديدة للشركات اليابانية في أبوظبي وخارجها".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز الشراكات الدولية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال. ومن خلال المبادرات العالمية، مثل منتدى أبوظبي للاستثمار"، تسلِّط الإمارة الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتَّع بها أمام نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والشركات العائلية في العالم، بدءاً من سهولة الدخول إلى السوق، والمناطق الحرة المتخصِّصة، ووصولاً إلى مجمَّعات الأعمال الاقتصادية التي يديرها مكتب أبوظبي للاستثمار.