وبحسب نشرة الاكتتاب المنشورة على موقع شركة هونغ كونغ للتداول والمقاصة الإلكترونية فإن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ستنتهي في 16 مايو، ومن المتوقع إدراج الشركة في بورصة هونغ كونغ في 20 مايو.

وأضافت نشرة الاكتتاب، إلى أن الحد الأقصى لسعر الطرح هو 263 دولار هونغ كونغ (حوالي 33.76 دولار أميركي) للسهم.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح العام الأولي حوالي 117 مليون و894 ألف سهم.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الشركة ستطرح 8.842 مليون سهم في هونغ كونغ ونحو 109 مليون سهم في الأسواق الدولية.

من ناحيته، قدر إدوارد أو، الشريك الإداري للمنطقة الجنوبية في ديلويت الصين، أن حصيلة الطرح المحتملة ستكون في حدود 4 مليارات دولار، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في هونغ كونغ منذ طرح شركة تطبيق تبادل الفيديوهات كوايشو عام 2021.

يذكر أن شركة كاتل، وهي شركة مبتكرة في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة، تعمل بشكل رئيسي في البحث والتطوير والإنتاج وبيع بطاريات السيارات الكهربائية وبطاريات أنظمة تخزين الطاقة.

وقد أنشأت الشركة ستة مراكز رئيسية للبحث والتطوير و13 قاعدة لتصنيع البطاريات حول العالم، مع منافذ خدمة تغطي 64 دولة ومنطقة.