ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ "بحلول 14 مايو"، بحسب البيان.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار "إدراكا لأهمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية لكليهما، وللاقتصاد العالمي".

وقال البيان إن أكبر اقتصادين في العالم يرغبان في المضي قدما "بروح الانفتاح المتبادل والتواصل المستمر والتعاون والاحترام المتبادل".

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية المضادة ستنخفض بمقدار 115 بالمئة إلى 30 بالمئة.

وأظهرت حسابات مبنية على بيان لوزارة التجارة الصينية أن الرسوم على السلع الأميركية ستكون 10 بالمئة مع تعليق رسوم إضافية نسبتها 24 بالمئة لمدة أولية 90 يوما وإلغاء رسوم إضافية 91 بالمئة.

كما قررت الصين خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة لمدة 90 يوما.

وعلى أثره ارتفعت أسهم بورصة هونغ كونغ بأكثر من 3 في المئة بعد الإعلان. وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية حيث ارتفع داو جونز بنحو 900 نقطة، كما كسب مؤشر ناسداك نحو 600 نقطة.

وصعدت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في شهر، كما ارتفع العائد على السندات الثلاثينية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 25 عاما.

كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 3 بالمئة بعد الإعلان الصيني الأميركي عن تعليق الرسوم الجمركية

في حين واصل الذهب تراجعه في المعاملات الفورية بعد توصل أميركا والصين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية ليهبط بنحو 3 بالمئة في أحدث التداولات

وفي وقت سابق، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير إن بلاده توصلت إلى "اتفاق" في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية.