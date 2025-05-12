وقالت أرامكو، خلال إعلانها النتائج المالية للربع الأول أمس الأحد ، إن صافي الدخل بلغ 97.5 مليار ريال بنسبة تراجع 4.6 بالمئة بالمقارنة مع صافي الدخل قد بلغ 102.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، مشيرة إلى أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 118.9 مليار ريال، فيما بلغت 126 مليار في الربع الأول من العام 2024.

ويتجاوز ذلك متوسطا قدمته الشركة لتقديرات 16 محللا عند 25.36 مليار دولار.

وأشارت إلى أن التدفقات النقدية الحرة بلغت 71.8 مليار ريال، وبلغت 85.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي 2024، وأن نسبة المديونية 5.3 بالمئة كما في 31 مارس الماضي ، وذلك مقارنة مع نهاية عام 2024، والذي بلغت فيه 4.5 بالمئة .

ونوهت إلى أن مجلس الإدارة أعلن عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2025 بقيمة 79.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.2 بالمئة على أساس سنوي، وأرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال، التي سيتم دفعها في الربع الثاني، مضيفة أن هناك نفقات رأسمالية بقيمة 47.1 مليار ريال في الربع الأول، لدعم النمو الإستراتيجي على المدى البعيد.

وأفادت أرامكو السعودية بأن إعلان وزارة الطاقة عن اكتشافات جديدة للنفط والغاز يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف، إضافة إلى اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 25 بالمئة في شركة "يوني أويل بتروليوم" الفلبينية لدعم النمو الإستراتيجي لسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، واكتمال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50 بالمئة في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة للطاقة منخفضة الكربون، وإطلاق محطة تجريبية للاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء يمهّد الطريق لمزيد من التوسع في التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات.

وقال أمين الناصر رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين في بيان "تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر على أسعار النفط".

وتابع "مثل هذه الفترات تسلط الضوء أيضا على أهمية المرونة والانضباط في التخطيط والتنفيذ الرأسمالي، واستمرار استراتيجيتنا التي تتسم بنظرة بعيدة المدى. وخلال الأوقات التي تشهد تقلبات، يظهر تميز أرامكو السعودية من خلال قوة أدائها المالي، وكذلك توزيعات أرباحها الأساسية المستدامة والمتزايدة".