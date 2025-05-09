وتغطي الاتفاقية البارزة، التي جرى توقيعها يوم 4 مايو 2025، مراكز التسوق في السعودية، بما يعكس التزام سينومي سنترز الراسخ بتعزيز ريادتها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بموجب هذه الشراكة، تحصل "سينومي سنترز" على حقوق الترخيص الحصرية لعلامة "ويستفيلد" في المملكة من شركة "يونيباي رودامكو ويستفيلد"، كما تستفيد من شبكتها العالمية وإمكاناتها المتقدمة عبر مجموعة شاملة من الوظائف تشمل التأجير، والعمليات، والتسويق، وإعلام التجزئة، وغيرها. ويتيح ذلك تحويل المراكز التجارية التابعة لـ"سينومي سنترز" والعاملة تحت علامة "ويستفيلد" إلى وجهات رائدة ومفضلة للمستهلكين، والسيّاح، والعلامات التجارية، مع تعزيز حصتها السوقية في القطاع.

وبالاستفادة من علامة "ويستفيلد" ودعم شركة "يونيباي رودامكو"، ستقدم "سينومي سنترز" تجربة جديدة من مراكز التسوق العالمية المستوى للمقيمين في المملكة والسيّاح، بما يسهم في تنشيط السياحة، وتعزيز الحضور العالمي للقطاع، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتحسين جودة الحياة، وفتح السوق السعودية أمام أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع التجزئة.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل رسمي أقيم في مركز جوهرة الرياض التجاري، الذي احتفى أيضاً بالتعاون الأولي في ثلاثة مراكز تجارية، وهي جوهرة الرياض وجوهرة جدة والنخيل مول الدمام، التي ستكون في طليعة الوجهات التي تحمل اسم مراكز ويستفيلد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مزيدٍ من التفاصيل حول المراكز التجارية الثلاثة وغيرها في الأشهر القادمة، مع توسيع التعاون ليشمل ما يصل إلى ثمانية مراكز ضمن محفظة سينومي سنترز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لدى سينومي سنترز، "نفخر بإطلاق هذه الشراكة الحصرية مع شركة "يونيباي رودامكو ويستفيلد"، الرائدة عالمياً في قطاع التجزئة. هذا التعاون يعزز من مكانتنا كأكبر مالك ومشغّل ومطور لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة، ويتماشى مع أهداف المملكة الأوسع في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية على مستوى القطاع والمنطقة. وسنعمل مع شركائنا الجدد لترسيخ مكانتنا الريادية في السوق السعودية من خلال خلق فرص نمو جديدة وعقود إيجار واعدة لسنوات عديدة مقبلة."

ومن جانبه، قال جان ماري تريتانت، الرئيس التنفيذي لشركة يونيباي رودامكو ويستفيلد: " سينومي سنترز شريك مثالي يشاركنا الرؤية ذاتها لمستقبل قطاع التجزئة. إن محفظتها من الوجهات الرائدة تنسجم مع طموحات علامة ويستفيلد، ما يشكل منصة مثالية لتقديم تجربة لا مثيل لها للعملاء والزوار في المملكة، ودعم توسع العلامة عالمياً. يسعدنا توقيع هذه الشراكة المهمة التي ستسهم في دعم أهداف المملكة الاقتصادية والتنموية."

وتأتي هذه الشراكة بشكل حصري داخل المملكة، مما يعكس مكانة سينومي سنترز الرائدة في سوقها المحلية، ويؤكد الثقة الكبيرة في مسار نموها المستقبلي. وتتمثل أبرز مزايا الشراكة فيما يلي:

توسيع قاعدة العملاء: تُعد ويستفيلد من أبرز علامات المراكز التجارية عالمياً، حيث تستقطب أكثر من 900 مليون زائر سنوياً في الولايات المتحدة وأوروبا. ومع تزايد أعداد الزوار إلى المملكة، وشعبية العلامة لدى المستهلكين السعوديين، تتمكن سينومي سنترز من توسيع قاعدة عملائها بشكل كبير بين المواطنين والمقيمين والسياح.

تُعد ويستفيلد من أبرز علامات المراكز التجارية عالمياً، حيث تستقطب أكثر من 900 مليون زائر سنوياً في الولايات المتحدة وأوروبا. ومع تزايد أعداد الزوار إلى المملكة، وشعبية العلامة لدى المستهلكين السعوديين، تتمكن سينومي سنترز من توسيع قاعدة عملائها بشكل كبير بين المواطنين والمقيمين والسياح. تعزيز العروض التأجيرية: يتيح الوصول إلى شبكة علاقات ويستفيلد القوية مع المستأجرين والعلامات التجارية العالمية، لسينومي سنترز استقطاب أسماء رائدة ومتاجر تدخل السوق السعودية لأول مرة، مما يعزز من تنوع العروض وزيادة الإقبال وتوقيع المزيد من العقود.

يتيح الوصول إلى شبكة علاقات ويستفيلد القوية مع المستأجرين والعلامات التجارية العالمية، لسينومي سنترز استقطاب أسماء رائدة ومتاجر تدخل السوق السعودية لأول مرة، مما يعزز من تنوع العروض وزيادة الإقبال وتوقيع المزيد من العقود. تقديم تجربة عملاء بمعايير عالمية: تسهم الخبرة العالمية لشركة يونيباي رودامكو ويستفيلد في الارتقاء بتجربة العملاء والمزيج التأجيري والعروض المقدمة، لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية. كما توفر سينومي سنترز للمستهلك السعودي أحدث الحلول الرقمية، بما في ذلك التطبيقات والخدمات داخل المراكز.

تسهم الخبرة العالمية لشركة يونيباي رودامكو ويستفيلد في الارتقاء بتجربة العملاء والمزيج التأجيري والعروض المقدمة، لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية. كما توفر سينومي سنترز للمستهلك السعودي أحدث الحلول الرقمية، بما في ذلك التطبيقات والخدمات داخل المراكز. خلق فرص نمو جديدة: تدعم الشراكة الأداء المالي لسينومي سنترز في مشاريعها الحالية والمستقبلية، سواء في المساحات القابلة للتأجير أو في مبيعات الإعلام الرقمي، مستفيدة من خبرة وانتشار وكالة "ويستفيلد رايز". تشهد هذه الشراكة أيضًا تعاون سينومي سنترز ويونيباي رودامكو ويستفيلد مع شركات وأطراف أخرى بهدف خدمة المشاريع الرئيسية في المملكة ضمن قطاعات البيع بالتجزئة ونمط الحياة.

تدعم الشراكة الأداء المالي لسينومي سنترز في مشاريعها الحالية والمستقبلية، سواء في المساحات القابلة للتأجير أو في مبيعات الإعلام الرقمي، مستفيدة من خبرة وانتشار وكالة "ويستفيلد رايز". تشهد هذه الشراكة أيضًا تعاون سينومي سنترز ويونيباي رودامكو ويستفيلد مع شركات وأطراف أخرى بهدف خدمة المشاريع الرئيسية في المملكة ضمن قطاعات البيع بالتجزئة ونمط الحياة. تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية: تتيح الشراكة لسينومي سنترز تحسين الاستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية عبر الاستفادة من أفضل الأنظمة والأدوات والدلائل الإرشادية لإدارة العمليات اليومية.

وتنص الاتفاقية الممتدة لعشر سنوات – مع خيار التمديد لعشر سنوات إضافية – على رسوم ترخيص وخدمات ثابتة ومتغيرة لصالح شركة يونيباي رودامكو ويستفيلد، إلى جانب فرص توسع إضافية في مجالات الأعمال والتراخيص داخل المملكة.

وتُعد هذه الشراكة بين سينومي سنترز ويونيباي رودامكو ويستفيلد محطة محورية في مسيرة تطور قطاعي التجزئة ونمط الحياة في المملكة، إذ تمزج بين الريادة المحلية لسينومي سنترز والخبرة العالمية لويستفيلد، لتُعيد رسم ملامح تجربة التسوق في المنطقة.