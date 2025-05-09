وصعد نيكي بنسبة 1.56 بالمئة إلى 37503.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 27 مارس. وفي أسبوع تعاملات قصير بسبب عطلات، ارتفع المؤشر 1.83 بالمئة وسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى 2733.49 ليواصل الارتفاع للجلسة الحادية عشرة، في أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر 2017.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "يرى المستثمرون أن ركود السوق في أبريل كان الأسوأ، وأن الوضع يتحسن ليس فقط للأسهم وإنما أيضا للسندات على خلفية إمكانية التوصل إلى المزيد من التسويات في محادثات التجارة".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الخميس عن اتفاق تجاري ثنائي محدود يبقي الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات البريطانية عند عشرة بالمئة.

وتترقب الأسواق حاليا نتائج المحادثات التجارية الأولية التي ستنطلق غدا السبت بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا.

وتوقع ترامب أمس أن تكون محادثات البلدين جوهرية، ورجح أن يتم خفض الرسوم الأميركية على بكين البالغة حاليا 145 بالمئة.

وفيما يتعلق بالأسهم الأبرز أداء، قفز سهم إن.تي.تي داتا 14.26 بالمئة بعد أن قالت إن.تي.تي إنها ستحول الشركة التابعة إلى شركة خاصة من خلال شراء الأسهم التي لا تملكها بالفعل بسعر 4000 ين للسهم.

وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 5.57 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.