وارتفع صافي النتائج الموحدة بواقع 12 بالمئة إلى 834 مليون يورو (936 مليون دولار) من 747 مليون يورو العام الماضي.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ كومرتس بنك، بيتينا أورلوب "لقد حققنا أعلى أرباح ربع سنوية منذ 2011 مما يؤكد أن بإمكاننا النمو حتى في الأوقات الصعبة اقتصاديا".

وبلغ صافي الدخل من الفوائد 2.07 مليار يورو بتراجع بواقع 2.6 بالمئة، على أساس سنوي، وسط بيئة أسعار الفائدة المتراجعة، بينما ارتفع صافي الدخل من العمولات بواقع 6.4 بالمئة إلى 1.01 مليار يورو.

وزادت الأرباح التشغيلية بواقع 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.2 مليار يورو، بينما قفزت العائدات بواقع 12 بالمئة إلى 3.1 مليار يورو من 2.75 مليار يورو قبل عام.