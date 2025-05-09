تأتي هذه الخطوة في لحظة مفصلية تشهد فيها علاقة آبل بغوغل تحديات قانونية وتجارية قد تطيح بإحدى أطول الشراكات في صناعة التكنولوجيا.

ومع احتدام المنافسة بين عمالقة البحث والتقنيات الذكية، تثار تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت هذه التحركات ستعيد توزيع الأوراق في سوق طالما هيمنت عليه غوغل، أم أنها مجرد محاولة لتعزيز تجربة المستخدم دون تهديد اللاعبين الكبار؟

تدرس شركة آبل "بشكل نشط" تجديد متصفح الويب سفاري على أجهزتها للتركيز على محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو "تحول زلزالي للصناعة تسارع بسبب النهاية المحتملة للشراكة طويلة الأمد مع غوغل"، بحسب تقرير لـ "بلومبيرغ".

وكشف نائب الرئيس الأول للخدمات في شركة آبل، إيدي كيو، عن ذلك يوم الأربعاء خلال شهادته في دعوى وزارة العدل الأميركية ضد شركة ألفابت.

يكمن جوهر النزاع في صفقة الشركتين، المقدرة بعشرين مليار دولار سنويًا، والتي تجعل غوغل الخيار الافتراضي للاستعلامات في متصفح آبل.

قد تُجبر هذه القضية عملاقي التكنولوجيا على فسخ هذه الاتفاقية، مما يُغير طريقة عمل آيفون والأجهزة الأخرى منذ فترة طويلة.

إلى جانب هذا التطور، يحقق الذكاء الاصطناعي بالفعل مكاسب لدى المستهلكين. أشار كيو إلى أن عمليات البحث على سفاري انخفضت لأول مرة الشهر الماضي، وعزا ذلك إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأعرب كيو عن اعتقاده بأن مزودي خدمات البحث بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك OpenAI وPerplexity AI Inc. وAnthropic PBC، سيحلون في نهاية المطاف محل محركات البحث التقليدية مثل غوغل التابعة لشركة Alphabet وأعرب عن اعتقاده بأن Apple ستوفر هذه الخيارات لمتصفح سفاري مستقبلًا.

وقال: "سنضيفها إلى القائمة - ربما لن تكون الخيار الافتراضي"، مشيراً إلى أنها لا تزال بحاجة إلى تحسين. وأوضح كيو تحديداً أن الشركة أجرت بعض المناقشات مع شركة بيربليكسيتي.

ووفق التقرير، فإن "هذا التحول الوشيك هائلٌ بالنسبة لهاتف آيفون الشهير ولشركةٍ تمتلك أكثر من ملياري جهازٍ نشط".

تُقدّم Apple حاليًا ChatGPT من OpenAI كخيار في مساعد Siri الرقمي، ومن المتوقع إضافة Gemini، مُنتج البحث بالذكاء الاصطناعي من Google، لاحقًا هذا العام.

وقال كيو إنّ Apple درست أيضاً Anthropic وPerplexity وDeepSeek الصينية وGrok من شركة xAI التابعة لإيلون ماسك لهذا الغرض. وأضاف أن الاتفاقية مع OpenAI تسمح لها بإضافة مُزوّدي ذكاء اصطناعي آخرين إلى نظام تشغيل الشركة، بما في ذلك Apple نفسها.

مزايا كروم

من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K، عاصم جلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

"من المؤكد أن متصفح سفاري بدأ يتجه نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خططه المستقبلية، وهذه خطوة مهمة في سياق التطوير التكنولوجي".

"ومع ذلك، لا أعتقد بأن هذه الخطوة ستهدد مكانة متصفح كروم في السوق، وذلك لعدة أسباب".

أول تلك الأسباب أن كروم يعمل على أغلب أنظمة التشغيل، بينما يظل سفاري محدوداً إلى حد كبير بأنظمة تشغيل آبل، والتي تشكل حوالي 15 بالمئة فقط من السوق في قطاع الحواسيب الشخصية، ما يجعله أقل انتشاراً مقارنةً بأنظمة ويندوز المهيمنة.

ثانياً، يتميز كروم بانفتاحه الكبير من خلال دعمه الواسع للإضافات (Extensions)، والتي يمكن لأي مطور أن يسهم بها، مما يعزز من قدراته ومرونته، بما في ذلك دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما سفاري، وعلى الرغم من دعمه للإضافات، إلا أن سياسات آبل الصارمة في مجال الأمن السيبراني تحد من تنوع الإضافات المتاحة عليه.

ويضيف: لكن التهديد الحقيقي الذي قد يواجه كروم، فهو قانوني أكثر من كونه تقنياً. فهناك دعاوى قضائية تطالب بفصل كروم عن شركة غوغل لمنع الاحتكار، وهو سيناريو مشابه لما واجهته مايكروسوفت سابقاً مع متصفح إنترنت إكسبلورر.

ويستطرد: في المجمل، سنشهد في الفترة المقبلة اتجاهاً عاماً نحو دمج الذكاء الاصطناعي في المتصفحات والتطبيقات، ولن يكون سفاري المتصفح الوحيد في هذا المسار. ومع ذلك، تظل الحصة السوقية الواسعة لكروم وقدرته على التطوير المفتوح من أهم عوامل تفوقه الحالي، إلى أن يُحسم مصيره القانوني."

سبع مشكلات

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركة آبل واحدة من أصعب فتراتها حتى الآن، إذ تواجه تهديدات التعرفات الجمركية، وتحديات سلسلة التوريد، وصعوبات الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات المحتملة في قطاع خدماتها.

ولخص تقرير سابق لـ "بلومبيرغ"بعض أكبر المشكلات التي يتعين على Apple معالجتها في الوقت الحالي:

تداعيات الرسوم الجمركية على عمليات الشركة وتطوير المنتجات وأسعار الأجهزة.

حكم قاضٍ بأن على شركة آبل التوقف عن أخذ عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيقات والاشتراكات المدفوعة عبر الويب.

التهديد بخسارة صفقة بقيمة 20 مليار دولار سنويًا مع غوغل والتي جعلت محرك البحث الخيار الافتراضي على منصات آبل.

تستمر معاناة شركة آبل في مجال الذكاء الاصطناعي وخطر التراجع عن نظيراتها من شركات التكنولوجيا.

دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد الشركة المصنعة لهاتف آيفون بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة.

التدقيق في أعمالها في الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وأماكن أخرى.

وأخيرا، هناك تباطؤ المبيعات في الصين، وهي سوق نمو سابقة، حيث تحقق العلامات التجارية المحلية مكاسب على هواتف آيفون.

تجربة بحث مختلفة

وإلى ذلك، يشير المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنه:

يمكن للذكاء الاصطناعي في سفاري أن يقدم تجربة بحث مختلفة تمامًا، تتجاوز قائمة الروابط التقليدية. فقد يقدم إجابات مباشرة، وملخصات للمعلومات، وتوصيات سياقية بناءً على تصفح المستخدم وسياقه الحالي. هذا يمكن أن يقلل من اعتماد المستخدمين على محرك بحث منفصل مثل غوغل.

بما أن سفاري متكامل بشكل وثيق مع نظام تشغيل iOS، يمكن لآبل الاستفادة من هذا التكامل لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي سلسة وشخصية للغاية. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي فهم سياق رسالة أو بريد إلكتروني وتقديم معلومات ذات صلة مباشرة في سفاري دون الحاجة إلى بحث منفصل.

يمكن لدمج الذكاء الاصطناعي في سفاري أن يتم تصميمه مع وضع الخصوصية في الاعتبار، مما قد يجذب المستخدمين الذين يشعرون بالقلق بشأن كيفية تعامل غوغل مع بياناتهم.

تمتلك آبل قاعدة مستخدمين عالمية ضخمة لأجهزة iPhone و إذا تم دمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في سفاري، فإن هذا سيمنحها وصولاً مباشرًا إلى مليارات المستخدمين، مما يمثل تحديًا كبيرًا لحصة غوغل السوقية.

أفضلية غوغل

لكنه على الجانب الآخر يشير إلى قوة محرك بحث غوغل، إذ يتمتع بخبرة سنوات طويلة في جمع وفهرسة المعلومات من جميع أنحاء الويب. كما أن خوارزميات البحث الخاصة به متطورة للغاية وتعتبر الأفضل في الصناعة من قبل الكثيرين. وبالتالي سيكون من الصعب على آبل أو أي شركة أخرى اللحاق بهذا المستوى من الدقة والشمولية بسرعة.

ومن بين العوامل التي تمنح غوغل الأفضلية أيضاً:

اعتاد الكثير من المستخدمين على استخدام غوغل كمحرك البحث الخاص بهم لسنوات طويلة. قد يكون تغيير هذا السلوك صعبًا، حتى لو قدمت آبل بديلاً جيدًا.

تستثمر غوغل أيضًا بشكل كبير في دمج الذكاء الاصطناعي في محرك البحث الخاص بها. لقد بدأت بالفعل في تقديم "نظرة عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي" لبعض الاستعلامات، والتي تقدم ملخصات مباشرة للمعلومات. من المرجح أن تستمر غوغل في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للحفاظ على قدرتها التنافسية.

حتى مع تطوير آبل لقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، قد تظل هناك شراكة بشكل أو بآخر مع غوغل، ربما من خلال تقديم خيارات متعددة لمحركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك غوغل.

من الواضح أن خطط آبل لدمج الذكاء الاصطناعي في سفاري لديها القدرة على إحداث تغيير كبير في مشهد البحث عبر الإنترنت وربما تهديد هيمنة غوغل. ومع ذلك، فإن قوة محرك بحث غوغل، وعادات المستخدمين، واستثمارات غوغل الخاصة في الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل يمكن أن تحد من هذا التهديد.

سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية تطور هذا الأمر في الأشهر والسنوات القادمة. من المحتمل أن نشهد منافسة متزايدة وابتكارًا في مجال البحث مع سعي كل من آبل وغوغل واللاعبين الآخرين للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي.