وقالت الشركة في بيان، إن المبيعات العقارية للشركة قد بلغت حوالي 19.3 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 42 بالمئة مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2024، التي بلغت حوالي 13.5 مليار درهم (3.7 مليار دولار).

كما سجلت إيرادات بلغت 10.1 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 50 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.

وارتفع صافي أرباح شركة إعمار العقارية (العائدة إلى المساهمين) خلال الربع الأول 2025 بنسبة 27 بالمئة إلى 3.7 مليار درهم، مقارنة مع 2.92 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2024.

وأعلنت إعمار مؤخراً عن توزيع أرباح قياسية على مساهميها بقيمة 8.9 مليار درهم (2.4 مليار دولار).

وفيما يلي أبرز نتائج الربع الأول من عام 2025:

نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: ارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى نحو 127 مليار درهم (34.6 مليار دولار) حتى 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 62 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

الأرباح: بلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 24 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بهامش يتجاوز 53 بالمئة. كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

رضا العملاء: تحافظ إعمار على موقعها الريادي في مجال رضا العملاء، حيث تعطي الأولوية لأرقى معايير التصميم، وجودة المنتجات، وخدمات المجمّعات.

التركيز على تنمية المواهب: لا يزال الاستثمار في المواهب الشابة من أبرز أولويات إعمار، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات التدريبية والتطويرية التي تهدف إلى إعداد الجيل القادم من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الكفاءة وإدارة التكاليف: تواصل الشركة التزامها العميق بإدارة التكاليف بكفاءة، مع تحقيق أعلى مستويات الأداء والقيمة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

الكفاءة وإدارة التكاليف: تواصل الشركة التزامها العميق بإدارة التكاليف بكفاءة، مع تحقيق أعلى مستويات الأداء والقيمة عبر مختلف قطاعات الأعمال. مبادرات الاستدامة: تمضي إعمار قدماً في استراتيجيتها للاستدامة، مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد، وإدارة النفايات، والممارسات المسؤولة في التوريد. وللمرة الثالثة خلال أربع سنوات، تم رفع تصنيف الشركة على مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يؤكّد التزامها الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

التصنيف الائتماني: رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" التصنيف الائتماني لإعمار إلى BBB+مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة في قوة وضعها المالي وآفاق نموها الواعدة.

من جانبه، قال محمد العبار، مؤسّس إعمار: "تُعَد النتائج الربع سنوية فرصة لإعادة إبتكار ما نستطيع تحقيقه - ليس فقط في أساليب البناء والتطوير، ولكن أيضاً في كيفية التفكير، والقيادة، والتواصل مع الاَخرين. هذه النتائج ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لطموح فريق عمل يرفض الإكتفاء بما تم تحقيقه، ومجتمع يُلهمنا السعي المستمر لتحقيق ماهو أفضل. ونحن في إعمار، لا نكتفي بتحقيق الفرص الممكنة — بل نضع اَفاق جديدة لما ينبغي تحقيقه. وتعتمد مسيرتنا على مواهب تتمتع بأفكار جريئة، وبيئة تكافئ الإبتكار، وإلتزام نحو إعادة تشكيل ملامح المستقبل من خلال رؤية واضحة ودقيقة."

تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات

حافظت شركة "إعمار للتطوير"، المدرجة في سوق دبي المالي، على زخم مبيعاتها العقارية وعلى تسليم مشاريعها في المواعيد المحددة، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 إطلاق 12 مشروعاً في مختلف المخططات الرئيسية في دولة الإمارات، ما أدى إلى تسجيل الشركة مبيعات ربع سنوية قياسية بلغت 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 28 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

وحققت إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 5 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، بنمو نسبته 43 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وسجلت صافي أرباح قبل الضرائب بنحو 2.8 مليار درهم (753 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 49 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

وبلغ إجمالي إيرادات إعمار العقارية من أعمالها في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك مشروع خور دبي، 6.9 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي).

وارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز في الدولة إلى حوالي 112 مليار درهم (30.5 مليار دولار) حتى 31 مارس 2025. ويعكس هذا الأداء القوي للشركة الإقبال المستمر على المشاريع السكنية عالية الجودة في دبي، في ضوء خطط لإطلاق مشاريع جديدة على مدار العام.

مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري

سجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري إيرادات بقيمة 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2025.

وخلال الفترة ذاتها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار).

ويُعزى هذا الأداء إلى تحسّن الإيجارات عند تجديد عقود الإيجار، والنمو المستمر في مبيعات المستأجرين، والحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر الأصول الرئيسية. وبلغ متوسط الإشغال في أصول مراكز التسوق التابعة لإعمار حتى 31 مارس 2025 نحو 98 بالمئة.

العمليات العقارية الدولية

حققت العمليات العقارية الدولية لإعمار مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار الطلب في الأسواق الرئيسية.

وبلغت الإيرادات من هذه العمليات 626 مليون درهم (170 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.

ويُعزى هذا الأداء بصورة رئيسية إلى النتائج القوية المحققة في كل من الهند ومصر. وشكّلت الإيرادات من العمليات العقارية الدولية نحو 6 بالمئة من إجمالي إيرادات إعمار في الربع الأول من عام 2025.

الضيافة والتسلية والترفيه

سجلت قطاعات الضيافة، والتسلية، والترفيه في إعمار إيرادات بقيمة 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار)، مدعومةً بازدهار السياحة وازدياد الطلب المحلي.

وبلغ متوسط إشغال فنادق إعمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها الفنادق التي تديرها الشركة، ما نسبته 82 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025. كما وسّعت الشركة محفظتها الفندقية بإضافة فندقين جديدين يضمان أكثر من 600 غرفة، ما يعزز حضورها القوي في هذا القطاع.

الإيرادات المستمرّة

حققت المحفظة المتنوعة والمستدامة لمجموعة إعمار من الأعمال ذات الإيرادات المستمرة، بما فيها مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، شملت ارتفاع الإيرادات بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 2.6 مليار درهم (707 مليون دولار)، ووصول الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 2 مليار درهم (545 مليون دولار)، بنمو يقرب من 10 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتواصل هذه المحفظة تقديم تدفقات دخل مستقرة وسيولة قوية للمجموعة، إذ شكلت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك نحو 37 بالمئة من إجمالي أرباح إعمار قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في الربع الأول من عام 2025.