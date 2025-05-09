وستوفر المنصة الجديدة، التي ستتخذ من أبوظبي العالمي "ADGM" مقراً رئيسياً لها، قدرات اكتتاب تأمينية حيوية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع وتيرة النمو في منطقة الخليج، ودعم تطور أسواق رأس المال الإقليمية.

وستتعاون شركة بلاك روك مع المنصة لتقديم خدمات رائدة في إدارة أصول التأمين، وخدمات الاستشارة إلى جانب تقنيات نظام الذكاء الاصطناعي "علاء الدين".

و"علاء الدين" هو نظام ذكاء اصطناعي، أو "روبوت"، مملوك لشركة "بلاك روك" ويهدف بالأساس إلى تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة عائداته من خلال تحليل الروبوت للبيانات المتاحة وإصدار توصيات تتيح للمستثمرين تحقيق أهدافهم في السوق.

كما ستنضم شركة لونيت بصفتها شريكاً في المنصة الجديدة، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في الأسواق الخاصة والعامة، وتجربتها العالمية في الاستثمار عبر مختلف فئات الأصول المتعددة، لدعم وتطويرالمنصة، فيما يُعدّ قطاع التأمين عنصراً محورياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثمارات.

ومن خلال تأسيس منصة محلية قوية لإعادة التأمين، تم تصميمها خصيصاً لتلبية متطلبات هذا القطاع، يمكن اغتنام الفرص التي توفرها المنظومة المالية المزدهرة في منطقة الخليج.

وتقدم المنصة مجموعة شاملة ومتكاملة من الحلول المصممة بعناية للتأمين على الممتلكات والأضرار المحتملة، والتأمين على الحياة، والمنتجات التأمينية المتخصصة، فيما ستزاول المنصة أعمالها انطلاقاً من أبوظبي العالمي "ADGM"، لتغطي مناطق جغرافية رئيسية، وذلك من خلال توفير منصة محلية شاملة قادرة على تلبية مختلف احتياجات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على التركيز الإستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وترتكز عمليات الشركة على نهج متطور قائم على الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم مجموعة من التقنيات الحديثة من دون التقيد بالأنظمة والتقنيات التقليدية ، ما سيمكنها من تطوير آليات تحليل البيانات وتحسين إستراتيجيات التسعير والعمليات التشغيلية.

وستساهم هذه التقنية في الارتقاء بقدرات الاكتتاب التأميني من خلال تحسين جودة وسرعة تقييمات المخاطر، وبالتالي تعزيز الاستفادة من رأس المال.

كما ستعتمد المنصة إستراتيجية "الاستحواذ والتطوير"، حيث تستهدف الشركة في مراحلها الأولى تقديم التزامات تأمينية تفوق 10 مليارات دولار، انطلاقاً من التزامات أولية تزيد عن مليار دولار، إلى جانب تمويلات إضافية عبر الديون والأدوات التمويلية المختلطة ، فيما ستُقدّم شركة بلاك روك التزاماً استثمارياً بحصة أقلية في هذه المبادرة وذلك بعد توقيع الوثائق النهائية .

وأعلنت الشركة العالمية القابضة أن الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها سيترأس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب قيادة عملياتها التنفيذية من قبل مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أفيفا بي إل سي ومجموعة إيه آي إيه المحدودة، والذي سيضيف قيمة كبيرة لهذا المشروع الطموح من خلال خبراته الواسعة في القطاع.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، يسرّنا أن نساهم في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وربطها بالفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة من خلال أسواقها الحيوية سريعة النمو، وذلك عبر إطلاق شركة عالمية ستضيف قيمة متميزة وتحقق عوائد مالية قوية، إلى جانب المساهمة في تشكيل مستقبل قطاع التأمين من خلال تبنّي أحدث التقنيات.

وأكد أن الشركة الجديدة ستستفيد من الدعم القوي وشراكتنا الراسخة مع الشركة العالمية القابضة وبلاك روك ولونيت، لإضافة خبرات واسعة ومتخصصة والانطلاق بقاعدة رأسمالية قوية ومنهجية قائمة على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستويات الكفاءة والدقة، مشيرا إلى أن اختيار الشركة تأسيس مقرها الرئيسي في أبوظبي العالمي "ADGM" سيمنحها الأفضلية من خلال الاستفادة من إطار تنظيمي قوي، وسوق تأمين سريع النمو، ومركز مالي نابض.

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن هذا المشروع يؤكد التزام الشركة العالمية القابضة بدفع مسيرة الابتكار والنمو الإستراتيجي، إلى جانب الاستفادة من محفظتها المتنوعة ورؤيتها الإقليمية الطموحة لإرساء معايير جديدة لقطاع التأمين، وتقديم قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة الازدهار الاقتصادي في المنطقة.

من جهته، قال لاري فِنك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك، نفخر بالتعاون مع الشركة العالمية القابضة ولونيت لتنفيذ هذه المبادرة الرائدة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير قطاع التأمين وأسواق رأس مال والمنظومة المالية في أبوظبي والمنطقة، ونتطلّع إلى الاستفادة من خبراتنا في إدارة الأصول، والاستشارات، وقدراتنا التكنولوجية لدعم نمو هذه المنصة.

من ناحيته، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في لونيت، يسعدنا أن نتعاون مع الشركة العالمية القابضة وبلاك روك لبناء منصة رائدة في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، وذلك في ظل التطلع إلى تسخير خبراتنا الاستثمارية واغتنام الفرص في مجالات أعمال مرتبطة بالتأمين ، وذلك من خلال المساهمة في تطور المنظومة المالية في أبوظبي.

من جانبه، لفت مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى الموقع المحوري الذي تحتله مدينة أبوظبي وسط مشهد عالمي يزخر بالتغيرات المتسارعة في أسواق رأس المال وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن الشركة تستند إلى أسس متينة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ورأس مال قوي، وقائمة شركاء إستراتيجيين، ما سيمنحها مكانة فريدة تؤهلها لإرساء معايير جديدة وإعادة تشكيل مستقبل التأمين.