وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 13.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 12.6 مليار دولار العام الماضي، مدعوما بزيادات في الأسعار بنسبة 4 بالمئة، وربحية قوية في عماليات التأمين التجاري، بالإضافة إلى تحسن هوامش ربح التجزئة.

وبلغت نسبة النمو 5 بالمئة على أساس المقارنة المثلية، مع تحسن النتائج في جميع القطاعات.

وارتفعت إيرادات تأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 10.8 مليار دولار، بالمقارنة مع 10.25 مليار دولار العام الماضي.

وفي قطاع التأمين على الحياة، ارتفع إجمالي الأقساط والودائع بنسبة 18 بالمئة ليصل إلى 9.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 7.9 مليار دولار في العام الماضي.