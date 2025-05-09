وحققت شركة تاكسي دبي أداءً قوياً في قطاعات أعمالها الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة عدد سكان دبي ونمو قطاع السياحة، الى جانب التطورالعمراني المستمر الذي ساهم في زيادة الطلب على خدمات التنقل.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 588.3 مليون درهم، مدفوعة بنمو أسطولها في مختلف القطاعات والأداء القوي لعمليات مركبات الأجرة ودراجات التوصيل التابعة لتاكسي دبي.

وارتفعت إيرادات قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 515.0 مليون درهم بفضل ارتفاع عدد الرحلات وتحسين كفاءة التشغيل.

ويأتي هذا الأداء القوي في جهود الشركة لتعزيز خدماتها من خلال توسيع أسطولها، حيث تمت أضافة 250 مركبة كهربائية منذ بداية العام، ليصل إجمالي أسطول المركبات التشغيلي إلى 6,210 مركبة في نهاية مارس 2025 في خطة استراتيجية للتوجه نحو حلول تنقل مستدامة وفعالة.

وشهد قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 34.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي بفضل رفد الأسطول بمركبات إضافية.

وأنجزت مركبات الأجرة و مركبات الليموزين التابعة للشركة 12.8 مليون رحلة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي أسطول الشركة التشغيلي بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل عدد مركبات الأسطول إلى 9,872 مركبة.

وتأثر قطاع الحافلات في شركة تاكسي بالتغيرات في التعاقدات والتي أثرت على دورة حساب الإيرادات خلال الربع الأول، دون أن يؤثر ذلك على إجمالي قيم العقود السنوية، ما أدى إلى انخفاض إيرادات الربع الأول بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 31.6 مليون درهم.

وواصل قطاع دراجات التوصيل في الشركة نموه، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 110 بالمئة مع توسعه في سوق التوصيل الذي يشهد نمواً متسارعاً بفضل شراكاته مع شركات خدمات التوصيل الكبرى.

امتدت تأثيرات العروض الترويجية المصاحبة لإطلاق منصة 'بولت' إلى مختلف الخدمات التابعة لشركة تاكسي دبي، بما في ذلك شركة 'كونيكتيك'، الذراع الرقمي للشركة والمسؤولة عن تشغيل منصة الحجز الإلكتروني.

وجاءت هذه العروض الترويجية في إطار استراتيجية مدروسة تهدف إلى توسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الحصة السوقية، مع توجيه استثمارات نوعية لدعم مسار النمو المستدام على المدى البعيد. وتم تحديد سقف هذه المبادرات بنسبة 2 بالمئة من إيرادات العام بأكمله وفقاً للنهج الذي تتبعه الشركة. وتجاوز الأداء التشغيلي لشركة "بولت" التوقعات حتى الآن، وتتمتع الشركة بوضع جيد ليس لجذب المتعاملين فحسب، بل للمساهمة في تعزيز أعمالها في بقية إمارات الدولة ما يعزز استراتيجية النمو الطموحة للشركة.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 154.4 مليون درهم بانخفاض قدره 9 بالمئة مقارنة بالعام السابق مع الحفاظ على هامش ربح بنسبة 26 بالمئة.

وانخفض صافي الربح المُعلن عنه بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 83.6 مليون درهم نتيجة الخصومات الترويجية التي قدمتها الشركة ضمن حملة إطلاق منصة "بولت". وحقق قطاع الأعمال الرئيسية، باستثناء شركة "كونيكتيك"، أداءً تشغيلياً مرناً مع انخفاض طفيف بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وتحافظ شركة تاكسي دبي على ميزانية عمومية قوية، مع نسبة ملائمة لصافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء حيث بلغت 1.2، ورصيد نقدي قدره 287 مليون درهم في 31 مارس 2025 بما في ذلك ودائع الوكالة.

ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 122.3 مليون درهم للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2024 في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، أي ما يعادل 4.89 فلس للسهم و85 بالمئة من صافي الربح، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح في الشركة. وتم توزيع الأرباح المعتمدة على المساهمين في أبريل 2025.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "أن الشركة استهلت العام الجاري بأداء قوي، مدفوعاً بنمو ملحوظ في قطاعاتها الرئيسية، لاسيما خدمات مركبات الأجرة ودراجات التوصيل، في انعكاس مباشر لازدهار قطاع التنقل في إمارة دبي. كما أن الشركة تمكنت من توسيع أسطولها وتعزيز كفاءتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني والانتعاش السياحي المستمر، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع مطارات دبي شكّلت خطوة مهمة لترسيخ مكانة الشركة السوقية، ودعماً لتحقيق مستهدفات رؤية دبي كمركز عالمي رائد في حلول التنقل. بالإضافة الى الشراكة مع منصة "بولت" التي سجلت أداءً تشغيلياً قوياً خلال الربع الأول، ما أسهم في تعزيز نمو الأعمال.

وأضاف الفلاسي: "نتمتع باستراتيجية مالية قوية ومنصة تشغيلية مرنة وقابلة للنمو، ما يمنحنا الثقة في قدرتنا على مواصلة التوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المتعاملين، مع استمرارنا باقتناص الفرص الجديدة في قطاع التنقل، الذي يشهد تطوراً غير مسبوق في دبي".

أبرز الإنجازات التشغيلية

وقّعت شركة تاكسي دبي شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع مطارات دبي في الربع الأول لتعزيز دورها كمزود حصري لخدمات مركبات الأجرة والليموزين في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، ومكانتها الرائدة كمزود رائد لخدمات التنقل المميزة في دبي. وتعكس الشراكة العلاقة القوية بين شركة تاكسي دبي ومطارات دبي والتي تهدف إلى تلبية متطلبات المسافرين والزوار في مطارات دبي، والتي استقبلت 93 مليون مسافر زائر في كلا المطارين على مدار عام 2024، ما أدى إلى إنجاز 6 ملايين رحلة بمركبات الليموزين ومركبات الأجرة في عام 2024. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد رحلات مركبات الأجرة والليموزين السنوية من المطارات 8 ملايين رحلة بحلول عام 2029، مع توقعات بوصول الإيرادات إلى 2.5 مليار درهم على مدار الأعوام الخمسة القادمة.

اطلقت منصة "بولت" العالمية المتخصصة في النقل المشترك 700 مركبة اجرة من أسطول شركة تاكسي دبي المخصص لخدمة مطارات دبي عبر تطبيقها الرقمي، حيث يوفر حجز المركبات في خطة تهدف الى توفير تجربة تنقل سلسة ومريحة للمسافرين القادمين إلى مطارات دبي بفضل حلول التنقل المبتكرة والرقمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات زوار دبي.

ومنذ اطلاقها في ديسمبر 2024، تم تحميل تطبيق "بولت" 279,000 مرة ، بينما انضم 267 شريكاً من شركات أساطيل المركبات إلى المنصة، حيث بلغ عدد المركبات المسجلة على المنصة 14,600 مركبة في مؤشر قوي على توسّع المنظومة الرقمية التي تبنيها شركة تاكسي دبي. وحافظت المنصة على متوسط وقت وصول تقديري أقل من ثلاث دقائق، ما يعزز من موثوقية الخدمة ويوفر مستوى عالياً من السرعة والكفاءة للمتعاملين.

النظرة المستقبلية

تتطلع شركة تاكسي دبي إلى مستقبل واعد في جميع القطاعات، وذلك بفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، حيث من المتوقع أن يشهد معدل النمو االسكاني زيادة بنسبة 50 بالمئة بين عامي 2024 و2040. وتتعزز التوقعات الإيجابي بالنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للإمارة واستقرار معدلات التضخم مع ميزانية عمومية قياسية بلغت 272 مليار درهم في الفترة بين عامي 2025 و2027.

تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمياً بفضل التركيبة السكانية المواتية والقوة الاقتصادية المتنامية، حيث ارتفع عدد زوار الإمارة في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بالزيادة القوية بنسبة 9 بالمئة في عام 2025.

كما تحافظ مطارات دبي على مكانتها الرائدة كواحدة من أكثر مطارات العالم ازدحاماً، حيث تهدف إلى استقبال 100 مليون مسافر بحلول عام 2026. وفي هذا السياق، تعزز شركة تاكسي دبي قدراتها التشغيلية من خلال توسيع أسطولها وإضافة المزيد من مركبات الأجرة المخصصة للمطار، ما يتيح لها الاستفادة من النمو السياحي المستمر ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات التنقل.

كما تواصل شركة تاكسي دبي استثماراتها في الحلول التكنولوجيا وعقد الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على فتح آفاق جديدة للنمو وترسيخ حضورها في قطاع التنقل الذكي.